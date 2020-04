VÍDEO Com es posa i es treu correctament una mascareta?

I per treure-la?



La mascareta és, juntament amb la higiene de mans, els guants i la distància entre persones, un dels elements de protecció clau contra els contagis per coronavirus. El seu ús serveix tant per preservar la nostra pròpia salut com per a què nosaltres evitem infectar altres persones en cas de patir el virus. Tot i això, cal aprendre a posar-se-la i a treure-la correctament per minimitzar els riscos d'infecció. Sònia Caballero, auxiliar d'infermeria del CAP de Bellvitge, ens explica com fer-ho.Primer de tot, cal haver-se rentat bé les mans amb aigua i sabó o bé amb gel desinfectant. La majoria de mascaretes quirúrgiques, com les que s'estan repartint aquests dies al transport públic, estan plegades en forma d'acordió. La part més rígida és la que s'ha de col·locar sobre el nas. Es col·loquen les gomes a les orelles -un truc per a les cares petites: si es creua la goma, s'ajusta millor- i es prem la part que queda sobre el nas per adaptar-la a la nostra silueta. Finalment, s'estira l'acordió fins a la barbeta per tapar bé la boca.Per treure-la, també cal haver-se rentat prèviament les mans i s'ha de vigilar amb no tocar la part interior, la que ens cobreix el nas i la boca. S'agafa la mascareta per les gomes, es treu i s'aplana la part exterior. El millor és guardar-la plana en una bossa preferentment de paper. Tot i que el personal sanitari renova cada dia aquest tipus de mascareta quirúrgica, si es fa servir de forma puntual per a desplaçaments curts com anar a comprar o a passejar la mascota, es pot reutilitzar fins que es deteriori o s'embruti.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor