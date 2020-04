Els empresaris de l'Anoia denuncien manca del material de protecció que exigeix l'Estat

Un 30% de les empreses de l'Anoia estan en funcionament aquest dimecres. Així ho ha informat el president de la Unió Empresarial de l'Anoia, Joan Domènech, que ha recordat que es tracta de la primera jornada "laboral", a Igualada, on dimarts era festiu local. Pel que fa a les que no han obert, Domènech ha subratllat que bona part no ho han fet perquè no disposen del material de protecció que exigeix l'Estat. També lamentat que es vulgui responsabilitzar a les empreses dels possibles contagis.Segons dades de la UEA, un total de 1.426 empreses de la comarca s'han acollit a ERTO, una mesura que afectaria 9.400 treballadors. La patronal, a través d'una enquesta a 139 afiliats, situa en 14,7 MEUR les pèrdues econòmiques per a les empreses.El president de la UEA, Joan Domènech, en roda de premsa a l'Ajuntament d'Igualada, ha explicat que el 70% de les empreses no han reprès l'activitat per "raons vàries", com que s'han acollit a ERTO o perquè els seus clients no han tornat a l'activitat, però també per la manca de material de seguretat. "Estem desemparats", ha dit.Domènech ha volgut subratllar la "complexitat" del fet que s'estigui exigint a les empreses mesures preventives i no es proporcioni el material. "Això ha fet que algunes no hagin obert o amb menys personal", ha esclarit. Ha anunciat que des de la patronal, gràcies a la col·laboració dels ajuntaments i les entitats, s'han aconseguit unes 15.000 mascaretes que "s'estan fent arribar" a les empreses.El president de la UEA també ha volgut mostrar el seu "desacord" pel fet que l'empresari sigui "responsable" del contagi a l'empresa. Ha recalcat que els protocols que estan aplicant les empreses són els acordats entre patronal i sindicats perquè les pautes del Ministeri de Treball són "incompletes". I ha posat com a exemple que el ministre, Salvador Illa, parli d'evitar que els majors de 60 amb problemes cardiovasculars però "el document això no ho reculli".Domènech ha recordat "el greuge" que segueixen patint els empleats de fora de l'àrea confinada que no van poder anar a treballar durant el tancament perimetral, que "encara no s'ha resolt". També el dels autònoms, "que podien treballar i no tenen empara legal". "Quan han passat tants dies, no entenem com les solucions arriben amb comptagotes, quan és el mateix problema", ha dit en referència al fet que sí que s'hagi buscat una solució a la situació inversa. "És vergonyós que no se solucionin els problemes", ha reiterat.En aquest sentit, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, s'ha volgut sumar a la queixa i ha recordat que els ajuntaments sí que han fet "la feinada" de preparar la documentació per tramitar les baixes però que el Cat Salut encara no els hi ha donat resposta.

