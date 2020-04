ÀUDIO ANÀLISI «La gestió dels governs no tindrà un aprovat general»

El coronavirus i el confinament han sacsejat totes les rutines que teníem fa tot just un mes. Els nens no poden anar a escola, els pares -els que poden- treballen des de casa i els governs han hagut d'aparcar tots els projectes per fer front a la crisi sanitària. La sensació és que la roda s'ha aturat, que el món no serà igual durant un temps -encara no sabem quan es podrà reprendre la normalitat- i que els governs seran jutjats tant per la gestió del coronavirus com per la del sotrac econòmic.Per això és especialment rellevant que la Generalitat, que aprovarà els pressupostos divendres de la setmana vinent, hagi dit que descarta apujar impostos per fer front a l'escenari que vindrà . "No és el moment de castigar la ciutadania", ha defensat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. Qualsevol reforma fiscal sempre genera debat -per dir-ho finament- entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC, però faria bé el Govern de tenir en compte qualsevol via d'ingrés per superar la crisi que vindrà.De moment, els pressupostos aportaran 3.000 milions d'euros més per despeses, però almenys 1.800 s'hauran de destinar a Salut . Les partides dels comptes s'hauran de modificar, de manera que altres aspectes socials poden patir retallades. La resposta a la crisi només pot ser d'emergència, per evitar que s'eixampli qualsevol bretxa ja existent, i esgotant les capacitats d'ingressos. I tenint en compte, també, els greuges històrics de l'Estat envers Catalunya. Val més que siguin curoses totes les administracions perquè, a diferència de les escoles, els governs no tindran un aprovat general.

