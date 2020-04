«Outer Banks», la nova sèrie d'èxit de Netflix que triomfa entre els adolescents

Amors prohibits , la desaparició de l pare del líder de l grup, la recerca d'un tresor i el creixent conflicte entre els amics i els seus rivals donaran lloc a un estiu inoblidable de misteris i aventures. Amb una producció digna de qualsevol filtre d'Instagram, promet ser una de les sèries de 2020 per al públic menor i d'institut.

Els creadors són Shannon Burke, un debutant amb aquesta sèrie, i Jonas Pate, un veterà dels shows americans amb la direcció de produccions com Friday Night Lights, Galatica o Good Behavior. Els fets ocorren a la localitat d'Outer Banks, que dona nom a la sèrie, a la costa de l'estat de Carolina del Nord, als mateixos Estats Units. Plena d'estereotips de sèrie teenager, intenta donar-li la volta amb un punt de consciència social, de classe i de la recerca del gaudi per a un grup que no té els recursos necessaris per viure el típic somni americà.

Una nova sèrie adolescent de Netflix arrasa en visualitzacions per tot el planeta. En una situació de confinament mundial per la pandèmia de coronavirus, els menors consumeixen molts més productes audiovisuals del que és habitual. És per això que plataformes com Netflix aposten fort per sèries i pel·lícules d'aquest caràcter, encertant la majoria de vegades amb una fórmula per a crear audiència i un producte de qualitat notòria.Outer Banks és la nova aposta de Netflix per al públic adolescent, amb una trama adolescent de qualitat i un nou repartiment -molts d'ells desconeguts fins ara- ple de cares joves.

