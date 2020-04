A presó un home de València per oferir droga i serveis de prostitució a un policia

La secció segona de l'Audiència Provincial de València ha condemnat un home a dos anys de presó per oferir mig gram de cocaïna i serveis de prostitució a un policia de paisà a la capital valenciana. Així consta en la sentència, facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la qual el tribunal condemna a aquest home per un delicte contra la salut pública de substàncies que causen greu dany a la salut de menor entitat.Se li fixen dos anys de presó i s'acorda suspendre-li la pena privativa de llibertat durant un període de tres anys, sempre que no cometi cap altre delicte i es mantingui a disposició del tribunal.Els fets es remunten a la matinada del 19 de maig de 2018, quan el condemnat es va acostar a un agent de Policia Nacional, que realitzava servei de paisà a la plaça del Tossal de València, i li va oferir entrades per a un local, serveis de prostitució i, finalment, mig gram de cocaïna per un valor de 30 euros.La substància va arribar a treure-la de la seva butxaca i va ser confiscada pels agents, a més de 30 euros, quantitat procedent d'altres vendes efectuades. La droga intervinguda, després de la seva anàlisi, va resultar ser 0,37 grams de cocaïna -32% de puresa- i el seu preu al mercat il·legal ascendeix a 15,91 euros, segons recull la sentència.