La Cecot demana prorrogar les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral

La patronal vallesana ha demanat al govern espanyol prorrogar les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral previstes en el reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, disposició que perd vigència el 17 d’abril. Ho ha fet en una carta enviada pel seu president, Antoni Abad, a la ministra de Treball, Yolanda Díaz. Aquestes mesures són, bàsicament, l'exoneració de quotes de cotització a la Seguretat Social, la prestació extraordinària per cessament d’activitat pels autònoms, la flexibilització en la tramitació dels expedients de regulació i les mesures extraordinàries en relació a les prestacions d’atur. Són les mesures que a criteri de la Cecot suposen un suport important per a les empreses i els treballadors.La Cecot recorda que el govern espanyol ja ha prorrogat en dues ocasions la declaració de l'estat d'alarma, amb vigència fins el 26 d’abril. En la mateixa carta dirigida a la ministra Díaz, la Cecot ha sol·licitat que el ministeri de Treball i Economia Social desenvolupi les condicions en què s'ha d'entendre complert el compromís de les empreses de mantenir l'ocupació durant els sis mesos posteriors a l'aplicació dels expedients de regulació (ERTO). Demani que es faci mitjançant la publicació en el BOE d'un ordre ministerial on es concreti el marc legal de compliment del manteniment de l'ocupació.

