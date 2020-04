Així s'acabarà el curs escolar: sense classes després del juny però amb activitats de reforç

El govern espanyol i les comunitats autònomes han acordat la manera d'acabar el curs escolar: les classes acabaran aquest juny, però es permetrà l'organització d'activitats de reforç durant l'estiu. Aquestes activitats podran promoure-les entitats o associacions en contacte amb els centres educatius i els professors.Tal com detallen fonts ministerials, les activitats de reforç seran voluntàries i han de permetre que els estudiants amb més problemes per seguir l'educació a distància durant el confinament puguin accedir a continguts. En qualsevol cas, les activitats que es facin després del mes de juny es podran combinar amb alternatives lúdiques, com casals d'estiu. Fins ara, els sindicats s'havien oposat a allargar les classes més enllà del calendari lectiu fixat abans de la crisi del coronavirus.En una reunió aquest dimecres al matí entre el Ministeri d'Educació i les conselleries, la ministra Isabel Celaá també ha transmès a les autonomies la proposta de validar un aprovat general, excepte casos molt excepcionals, i no amb la mateixa nota per a tots els alumnes. El Departament d'Educació encara no s'ha pronunciat sobre aquestes informacions.Segons fonts ministerials recollides per diversos mitjans, els professors hauran de posar la qualificació de cada estudiant a partir de les notes dels dos primers trimestres, que van ser presencials fins al decret d'estat d'alarma, i el tercer trimestre només es tindrà en compte en cas que permeti millorar la nota. Cada autonomia tindrà marge per decidir si avança temari o no.L'avaluació final de cada alumne haurà d'incloure un informe personalitzat que servirà per dissenyar els plans de reforç que es posaran en marxa per compensar les limitacions del final d'aquest curs, castigat per la crisi del coronavirus. Aquests plans de reforç s'hauran de desplegar aquest estiu i a principis del curs que ve. En cas que un alumne hagi de repetir, una opció que es reserva per a casos excepcionals, necessitarà un permís del Departament d'Educació.Tot plegat s'ha acordat en una reunió per videoconferència entre la ministra d'Educació i les conselleries d'Educació de cada territori quan es compleix un mes del tancament dels centres escolars i el debat sobre què fer amb els nens -que no poden sortir de casa- és més present que mai. En la sessió de control d'aquest matí al Congrés dels Diputats, Celaá ha dit que reobrir les escoles no depèn d'Educació sinó del Ministeri de Sanitat i que ho farà quan es donin les condicions.

