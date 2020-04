L'OMS recomana un desconfinament gradual en fases de dues setmanes

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat una actualització de la seva estratègia contra el nou coronavirus, en la qual recomana a tots aquells països que s'estiguin plantejant ja realitzar una desescalada de les mesures imposades per a lluitar contra el virus, que entre cada fase hi hagi un període de dues setmanes per a identificar eficaçment el risc de nous brots i respondre-hi de manera adequada.En aquest sentit, l'organisme de Nacions Unides ha recordat que les decisions sobre quan i com començar a prendre iniciatives per a tornar a la vida normal han d'estar basades en l'evidència i, a més, han de sustentar-se en dades en temps real de les proves de detecció de casos sospitosos de la Covid-19, l'aïllament eficaç dels confirmats, el seguiment dels contactes que hagin tingut i la capacitat dels sistemes sanitaris per a atendre els pacients."Per a reduir el risc de nous brots, les mesures han de ser aixecades de manera gradual i escalonada, basant-se en l'avaluació dels riscos epidemiològics i en els beneficis socioeconòmics que pot haver-hi en els diferents llocs de treball, centres educatius, institucions o activitats socials", ha assenyalat l'OMS en l'informe.A més, ha subratllat la importància que es realitzin proves serològiques, quan s'obtinguin dades fiables dels assajos clínics, amb la finalitat de comprovar la susceptibilitat que té la població al nou coronavirus.De la mateixa manera, l'OMS ha recomanat que en les zones en les quals hi ha una baixa transmissió també es duguin a terme mesures adaptades a la població, especialment la més vulnerable com, per exemple, els refugiats, repatriats o immigrants. "És essencial que la comunitat internacional se solidaritzi per a protegir a aquestes poblacions", ha avisat l'organisme.Així, l'OMS ha insistit que tots els països han de comptar amb informació en temps real sobre l'evolució de l'epidemiologia; l'accés als materials sanitaris essencials, orientacions tècniques i pràctiques; accés d'emergència a recursos de professions sanitaris; accés equitatiu a les vacunes, tractaments, diagnòstics i equips de protecció individual.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor