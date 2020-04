L'FMI preveu que Espanya tingui aquest any el dèficit més gran des del rescat bancari

Noves previsions negatives del Fons Monetari Internacional (FMI) per a l'economia espanyola. Segons la institució, l'impacte de la pandèmia de Covid-19 i de les mesures implementades per fer-hi front serà especialment intens en el cas de l'Estat, i comportarà un fort increment del dèficit públic, de fins al 9,5% del PIB -el més gran des del rescat bancari del 2012- aquest mateix exercici 2020.Aquest pronòstic de la institució dirigida per Kristalina Georgieva se suma al de fa 24 hores, quan va vaticinar una caiguda del 8% del PIB espanyol aquest el 2020 , la major des de la Guerra Civil, i un fort increment de l'atur, de fins al 20,8%, mentre que només va estimar una recuperació parcial l'any que ve, amb un rebot del PIB del 4,3%.En el seu informe Monitor Fiscal , l'FMI calcula que la crisi econòmica provocada per la pandèmia, així com les mesures desplegades pel govern espanyol per pal·liar el seu impacte sanitari, social i econòmic, elevaran el dèficit pressupostari de país fins al 9,5% de l'PIB des del 2,6% registrat el 2019, el saldo negatiu més alt des del 2012, quan el rescat bancari va elevar el dèficit espanyol al 10,7%.Sota l'escenari central de l'FMI, que preveu la contenció de la pandèmia i una recuperació gradual de l'economia en la segona meitat de l'any, el dèficit espanyol baixaria el 2021 al 6,7% del PIB. Aquesta xifra, no obstant, seria la més elevada des del 2013 .Segons aquests pronòstics, Espanya serà el país europeu desenvolupat amb més dèficit el 2020 i el 2021, superant àmpliament la mitjana del 7,5% i del 3,6% prevista per a la zona euro per aquest any i el següent, respectivament .D'aquesta manera, Espanya veurà incrementar-se de manera significativa el seu endeutament, arribant fins al 113,4% del PIB aquest any, i fins al 114,6% el 2021. Per la seva banda, l'FMI calcula que el deute de la zona euro pujarà aquest any a una mitjana del 97,4% del PIB, per reduir-se lleugerament el 2021 al 95,6%.Al principi de la present dècada, el deute públic d'Espanya se situava en el 69,9%, davant la mitjana del 87,6% de l'eurozona i del 102,5% de les economies avançades.A nivell mundial, l'FMI adverteix que el dèficit públic arribarà el 2020 una mitjana del 9,9%, des del 3,7% del 2019, amb un increment especialment significatiu entre les economies avançades, que registraran aquest any un desequilibri pressupostari negatiu del 10,7% del PIB, enfront del 3% del 2019. En el cas de les economies emergents i en desenvolupament, el dèficit pujarà el 2020 al 9,1% des del 4,8% de l'any anterior."Encara que un augment considerable dels dèficits aquest any és necessari i apropiat per a molts països, la posició inicial en alguns casos presenta vulnerabilitats", afirma la institució internacional, recordant que el deute públic global el 2019 representava el 83,3% del PIB i es preveu que arribi aquest any al 96,4%.

