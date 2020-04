Empaperen l'Hospital Sant Joan de Reus amb més de 900 missatges d'ànim

Les instal·lacions de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus han quedat empaperades amb els dibuixos i missatges que han enviat els ciutadans durant la crisi sanitària del coronavirus. El centre ha rebut centenars de mostres de suport en les darreres setmanes i ha decidit penjar-les als espais de l'hospital.La iniciativa forma part de la campanya "A l'Hospital, l'esCriptURA i la pintura CURA!", impulsada pel mateix hospital, que convida a enviar dibuixos, cartes o missatges de suport per als pacients en situació d'aïllament o per als professionals que hi treballen.A través de Telegram o Facebook , la població envia les imatges i, després, el personal ho imprimeix i ho exposa. De moment, ja s'han rebut més de 900 missatges d'ànim i el centre anima a seguir enviant-ne. "Omplen de vida l'Hospital", asseguren.

