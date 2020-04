Foment reclama més seguretat laboral a la feina

La patronal Foment del Treball ha reclamat a les administracions públiques que proporcionin equips de protecció (EPI) per als treballadors i que a les empreses que en dispsoen no se'ls dificulti el seu ús. Foment demana també que es puguin fer tests als treballadors per saber si estan contagiats.Segons l'entitat, en moltes petites i mitjanes empreses hi ha dificultat per disposar d'equips. Per Foment, és fonamental que es puguin fer tests als treballadors per conèixer si estan contagiats i, en aquest cas, no acudeixin al seu lloc de treball. I en el cas de no estar contagiats, perquè no estiguin en quarantena durant 14 dies de baixa per incapacitat temporal sense anar a treballar.Foment considera essencial en aquests moments la suma d'esforços per dotar de seguretat jurídica als empresaris i alhora protecció quant a la seguretat i salut laboral dels seus treballadors. L'entitat empresarial ha recordat que cal tenir en compte el document de recomanacions consensuat entre el departament d'Economia i Hisenda, els d'Interior, Salut, Territori i Sostenibilitat, Treball, Afers Socials i Famílies i Empresa i Coneixement, Foment del Treball, la Pimec i els sindicats en el marc del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.

