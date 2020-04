La gestió del coronavirus desgasta poc el govern de Sánchez, segons el CIS

La gestió de la crisi del coronavirus no castiga el govern de Pedro Sánchez. O si més no això és el que diu el baròmetre d'abril del Centre d'Investigacions Sociològiques . El 31'2% els tornaria a votar en unes eleccions generals, només nou dècimes menys que a l'anterior baròmetre, el de març. En el cas dels seus socis d'Unides Podem també perdrien, segons l'estimació de vot del sondeig, nou dècimes quedant-se amb el 12% dels vots.Dels partits de l'oposició, el PP seria el que més clarament incrementaria els suports en relació al darrer baròmetre passant del 19,6% al 21,1% i reduint, per tant, distàncies amb els socialistes. Al seu torn, Vox passaria d'una estimació del 14,8% dels vots al 13% i Ciutadans del 7,2 al 7,6%. Trasvassament de vot entre les tres dretes, per tant.Pel que fa als independentistes catalans mantenen una tendència a l'alça després de l'enfrontament amb el govern de Sánchez per la gestió de la crisi sanitària, singularment la formació que republicana: ERC passaria del 2,4% de vots al 3,3% en relació a març; JxCat de l'1,2 a l'1,4; i la CUP del 0,5 al 0,6% en relació al total estatal.L'enquesta, telefònica en aquesta ocasió, es va realitzar a 3.000 persones en tot l'Estat entre el 30 de març i el 7 d'abril.Pel que fa a la valoració de les polítiques no és negativa tot i que Sánchez segueix sense inspirar confiança a la majoria. Així, el 31,9% dels enquestes diu que li té poca confiança i el 28,1% que cap. Però els guarismes de la seva alternativa, Pablo Casado, del PP, encara són pitjors: el 42,9% hi confia poc i el 34,1% gens.Pel que fa a la confiança en la gestió del govern espanyol en el seu conjunt hi ha pràcticament un empat: al 46,5% els mereix molta o bastanta confiança i al 47,8% poca o gens.Altra cosa són les mesures que ha pres el govern espanyol, que sí que tenen més suport. El 91,4% demana grans acords a l'estil dels Pactes de la Moncloa que ha proposat Sánchez i el 87,8% veuria bé que l'oposició tanqués files amb l'executiu central i deixés les crítiques per un altre moment.Pel que fa a les polítiques concretes el 88,5% creu que les haurien de marcar els experts i només un 9,2% els governs "pel seu compte". Un dels punts més polèmics ha estat la recentralització competencial gràcies a l'estat d'alarma. En això ja no hi ha tanta unitat: el 73,3% dels espanyols avala la gestió centralitzada i un 20,7% hauria preferit una gestió per part de les comunitats autònomes com pretenien Quim Torra o Iñigo Urkullu.En relació al confinament el 39,1% creu que caldria, en la línia del que proposa el Govern, prendre mesures més estrictes i el 58,3% considera que les que s'han pres són ja suficients. El 72,6% admet que les mesures eren molt necessàries i el 24,7% les titlla senzillament de necessàries. El 95,9% està molt o bastant preocupat per la pandèmia, essent entre ells una majoria els que ho estan més.

