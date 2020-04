Enxampen quatre persones sacrificant una ovella en un pati d'una nau de Sabadell

La Guàrdia Civil ha denunciat quatre persones, dos veïns de Sabadell i uns altres dos de Barcelona, per sacrificar una ovella en un pati interior d'una nau agrícola de la ciutat vallesana.Els agents, del Servei de Protecció de la Natura (Seprona), els van sorprendre aquest dimarts en aquest emplaçament, una propietat privada, que "no tenia autorització i no reunia les condicions higiènic-sanitàries", segons ha detallat el cos policial.La denúncia no només és per matar l'animal fora d'un escorxador, en un lloc no habilitat i sense autorització, també per incomplir l'ordre de confinament, establerta amb l'activació de l'estat d'alarma.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor