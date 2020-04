La Generalitat convertirà els pressupostos en un «pla de xoc» i descarta apujar impostos

▶ #Portaveu @meritxellbudo: “Tots els experts mereixen respecte professional i tots actuen i treballen amb tota la voluntat d’ajudar, i per tant demanem que, en la mesura del possible, ho puguin fer en les millors condicions possibles” #coronavirus #Covid19 pic.twitter.com/LNwmlaUlzn — Govern. Generalitat (@govern) April 15, 2020

Si no hi ha cap imprevist, el dia 24 d'abril, divendres vinent, el Parlament aprovarà els pressupostos de la Generalitat per al 2020 . Es farà amb un ple amb 21 representants a l'hemicicle i la resta de diputats participant -amb el seu vot- a través de vies telemàtiques. El Govern espera tenir ja els comptes validats per tal de poder disposar de 3.000 milions d'euros més de despesa - més de la meitat caldrà destinar-los a la crisi sanitària, que costarà uns 1.800 milions - i afrontar un escenari incert. El compromís del Govern, segons ha apuntat la consellera de la Presidència, és convertir els pressupostos en un "pla de xoc" contra la pandèmia i els seus efectes."És importantíssim tenir els comptes, que inclouen una despesa de 3.000 milions d'euros més en comparació amb els pressupsotos prorrogats. Des del Govern el que estem explicant és que, un cop tinguem els comptes, els hem de convertir en un pla de xoc per fer front a la crisi sanitària. Serà molt important l'ús de polítiques públiques", ha apuntat Budó en la roda de premsa diària i telemàtica de l'executiu.Preguntada sobre una possible reforma fiscal per recaptar més, la consellera ha indicat que no està damunt la taula perquè no es pot "castigar", segons ella, la ciutadania. "No ens ho estem plantejant, no creiem que sigui el moment", ha apuntat Budó, en referència a una pujada d'impostos. La consellera ha demanat que el govern espanyol es dediqui a trobar les millors "mesures d'acompanyament" per superar la crisi i impedir que la ciutadania en pagui un preu alt en la crisi social que vindrà.Crida del Govern per allunyar els experts de la batalla política. "Cal deixar els experts al marge de la pugna partidista" , ha assenyalat Budó. Aquest missatge arriba després que el govern espanyol qüestionés ahir la tasca dels assessors científics de la Generalitat - queixa del president Quim Torra inclosa - i del fet que Oriol Mitjà, assessor principal en matèria de desconfinament, hagi rebut crítiques per les seves previsions.Segons el Govern, els científics han de poder treballar sense "pressions" de tipus partidistes, de manera que puguin fer amb "independència" les seves funcions. "Són els governs i els seus responsables els que hem d'estar sota el focus. Demanem que els experts puguin treballar lliurement", ha apuntat Budó. "No és de rebut que per criticar un govern es faci amb l'argument dels experts, sigui el govern que sigui", ha insistit.En referència als residus sanitaris, la consellera ha apuntat que han crescut un 350% des del mes de març. Normalment, en un any, se'n fan 3.000 tones mensuals, però des de la crisi sanitària ja se n'han produït 1.200 tones. S'han encomanat mesures de reforç a les plantes de Sant Fost de Campsentelles i de Constantí. Es tracta d'una situació inesperada, de mesura que aquestes plantes treballen a ple rendiment.Budó ha indicat que es va fer una crida per rebre propostes per ampliar i dotar de més serveis l'aplicació Confinapp perquè fos col·laborativa. Uns 100 equips formats per 300 programadors han respost a la crida que vam fer des del Govern, i s'han presentat 60 solucions basades en serveis web o aplicacions per als "reptes i necessitats socials", com ara la reactivació del comerç de proximitat i l'abastiment de menjar per aquelles persones en situació de dependència o risc d'exclusió social.La Generalitat avala que que la Diada de Sant Jordi es faci al juliol, però avisa que la seva celebració dependrà de l'evolució de la crisi sanitària . La recuperació de la normalitat, ha dit la consellera de Salut, Alba Vergés, dependrà del Procicat, l'organisme liderat pel seu departament i Interior que pren les decisions sobre el confinament i el desconfinament. La celebració del Sant Jordi, per tant, dependrà de l'evolució de la crisi sanitària i de si hi ha un rebrot o, fins i tot, un segon confinament.El Gremi de Floristes i la Cambra de Llibreters va arribar ahir a un acord per establir una data alternativa. La intenció dels dos grups era aconseguir trobar un dia que fos "abans de les vacances d'estiu" i han acabat certificant el penúltim dijous del mes de juliol. La celebració de la diada al carrer s'havia ajornat el passat 17 de març, ja amb l'estat d'alarma decretat pel coronavirus. Ja aleshores es va anunciar que es buscaria una data alternativa per celebrar-la, i es va assenyalar que aquesta seria "abans de l'estiu".Aquest dimecres s'ha produït una nova baixada en el nombre de morts diaris per coronavirus a l'Estat, tot i que amb el matís que els descens d'aquest dimecres arriba un dia després que s'hagués experimentat un repunt. Segons les dades que ha fet públiques el Ministeri de Sanitat, en les darreres 24 hores han mort 523 persones per coronavirus a tot el territori estatal , per sota de les 567 morts del dia anterior. En total, la suma de víctimes mortals des que hi va arribar la pandèmia és ara de 18.579.En contrast, el que ha augmentat respecte al dia anterior és el nombre de nous contagis. Si dimarts s'havien registrat 3.045 casos nous, la xifra d'aquest dimecres és de 5.092, clarament per sobre. Pel que fa a les persones que s'han recuperat de la Covid-19, la xifra d'altes de les darreres 24 hores ha estat de 3.349, la qual cosa suposa un notable increment respecte a les 2.777 del dia anterior. En total, 70.853 persones han rebut l'alta de la malaltia a tot l'Estat des que va arrencar la crisi.

