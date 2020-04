Els quatre principals hospitals de Barcelona ja disposen de 550 llits en espais annexos

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dimecres el dispositiu establert alrecinte de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), a Montjuïc, amb 252 llits per atendre, si és necessari, pacients derivats de l'Hospital Clínic.Amb aquest equipament, ja són 550 els llits de què disposen els quatre principals hospitals de la ciutat -Clínic, Mar, Vall d'Hebron i Sant Pau- per augmentar la seva capacitat. En el cas del recinte de l'INEFC, el Clínic només hi enviarà pacients si s'esgota la capacitat de l'Hotel Catalonia Barcelona Plaza, a la plaça d'Espanya. L'hotel té 300 habitacions i per ara 150 estan ocupades. Això ha permès atendre a l'hospital els pacients més greus.La intenció del Consorci Sanitari de Barcelona, format per l'Ajuntament i la Generalitat, és enviar a l'hotel medicalitzat els pacients que no estan afectats per la Covid-19 sinó per altres patologies.La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha reivindicat la capacitat de l'Ajuntament d'"avançar-se" a un eventual col·lapse hospitalari que, segons assegura, no s'ha produït.El 26 de març el Consorci Sanitari presentava el projecte Pavellons Salut , a través del qual s'ha gestionat l'ampliació dels quatre hospitals, assegurant que la capacitat podria ser de fins a 600 llits suplementaris. Per ara n'hi ha 550 disponibles, dels quals 60 estan ocupats. La regidora de Salut també ha assegurat que en cas que sigui necessari la capacitat actual es podrà ampliar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor