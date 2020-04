Mercat negre de material sanitari a la «dark web»

L'Oficina de Coordinació Cibernètica del Ministeri de l'Interior ha detectat operacions de tràfic de material sanitari en la denominada dark web, un àmbit d'internet que no és accessible amb les navegadors convencionals. L'oficina ha alertat la policia de venda de mascaretes, fàrmacs que asseguren ser vacunes i tests relacionats amb el coronavirus, així com termòmetres electrònics professionals.Darrere d'algunes d'aquestes operacions, sobretot de les que es fan a Europa, hi ha empreses lícites que estan comerciant al marge dels controls governamentals establerts. Els enviaments es fan a tot el món mitjançant sistemes de paqueteria convencional. Es paga amb moneda criptogràfica.ja va explicar que tot i que el material sanitari hauria d'estar sota control públic era possible trobar mascaretes i altres elements per protegir-se del coronavirus a pàgines com Amazon o Wallapop.L'informe de l'oficina assenyala que la majoria de venedors d'aquests productes assenyalen estar localitzats en països com Estats Units, Regne Unit, Alemanya, Austràlia, Xina, Itàlia, Singapur o Països Baixos.Els venedors també accepten transferències bancàries o PayPal, cosa poc habitual en aquest tipus de xarxes. Utilitzen aplicacions de missatgeria instantània i donen com a contacte correus electrònics i números de telèfon.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor