Endesa destina 1 milió d'euros a l'Institut Català de la Salut

Endesa ha respost a la crida dels centres sanitaris per ajudar a cobrir necessitats bàsiques a causa de l'impacte de la crisi del coronavirus. En aquest sentit, ha donat un milió d’euros a l'Institut Català de la Salut (ICS), institució que s'encarregarà de gestionar-los perquè es destinin a les partides més urgents.En concret, la donació servirà per equipar 11 UCI per a pacients amb la Covid-19 en estat crític, ja siguin adults com gestants, pediàtrics o nounats. I és que, de fet, el cost promig d’habilitar un box d’aquestes característiques ronda entre els 85.000 euros, ja que a més del llit es necessita tot tipus d’equipament: bomba d’infusió volumètrica i d’infusió de xeringa, reanimador manual, monitors, cabalímetre doble oxigen, portasèrum doble amb rodes, etc. Tot i així, segons les necessitats que l’ICS consideri, aquests diners podrien destinar-se també a la compra de 41 respiradors, que representen 30% del cost total de l’equipament imprescindible.La mesura forma part del pla de responsabilitat pública que ha dissenyat la companyia, dotat amb 25 milions d’euros , i que s’està concretant en ajudes directes per a la compra de material, condicions especials de subministrament per hospitals i hotels medicalitzats i donacions per pal·liar les principals necessitats sanitàries i socials d’especial gravetat provocades pel coronavirus.En aquest sentit, i també dins de l’àmbit sanitari, la companyia electrifica de forma urgent totes aquelles instal·lacions que acullen hospitals temporals –com per exemple pavellons o residències– i ha establert una operativa especial per garantir la continuïtat del servei elèctric en aquest tipus d’instal·lacions. A més, ofereix la gratuïtat de llum i gas a hotels medicalitzats que ajudin a pal·liar la crisi sanitària –de moment ja en són sis a Catalunya, concretament a Barcelona, Girona, Sitges i a la Vall d’Aran–, així com al pavelló 7 de la Fira de Barcelona, que s’ha habilitat per atendre a persones sense llar.Així mateix, Endesa també a posat a disposició la seva capacitat logística i de compra tant estatal com internacional, així com personal qualificat i els mitjans necessaris per a la provisió de d’equips de protecció per al personal sanitari o de servei públic (bates, mascaretes i la resta d’equips de protecció individual), així com instrumental per a l’assistència de persones hospitalitzades com són respiradors per a UCI, testos, fàrmacs, etc.

