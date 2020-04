Una acció solidària pretén regalar roses a tots els sanitaris i pacients dels hospitals de Tarragona

Juanma Nieto, membre de la junta directiva del Club Excursionista Trail Tarraco, explica que va tenir la idea en veure per televisió com el Reial Jardí Botànic del CSIC tallava centenars de tulipes per lliurar-les en senyal d'agraïment als professionals sanitaris dels hospitals públics de Madrid."Ja portava diversos dies pensant que arribaria Sant Jordi i se'm va ocórrer que podríem comprar roses i dur-les als malalts, als sanitaris, al personal de neteja, del menjador... Ja que no es podrà gaudir d'un Sant Jordi normal amb la rambla plena, que almenys tinguessin el seu moment i poguessin desconnectar cinc minuts de tot el que està passant", assenyala a l'ACN.Nieto va traslladar la proposta a la resta de membres de la junta i ràpidament van engegar la maquinària. El primer que van fer va ser arribar a un acord amb un majorista de roses, amb el qual van acordar un preu unitari d'1,41 euros. Després van activar un número de compte (ES70 2100 0136 9102 0034 2431) i un número de telèfon per poder fer aportacions per Bizum –una aplicació que permet transferir diners, de forma gratuïta, d'un compte corrent a un altre. La resposta va ser tan bona que el número de telèfon va arribar al màxim permès de 150 ingressos mensuals i n'han hagut d'habilitar dos d'alternatius: el 606 021 041 i el 639 873 335.Els impulsors han obert un compte a Instagram on cada dia, fent un símil amb el cronòmetre d'una cursa, informen del nombre de roses equivalents als diners recaptats –més d'un miler el dimarts. "El nostre objectiu era arribar a les 1.000 però si, a més dels hospitals de Tarragona, podem arribar a Reus o als CAP, millor que millor", apunta Juanma Nieto.El club s'ha posat en contacte amb la Guàrdia Urbana per poder fer el lliurament a les portes dels centres sanitaris el dia de Sant Jordi. "És un detall que hem de tenir amb aquells que ho estan donant tot, els que estan ingressats, sols, i els treballadors. Una rosa els alegrarà el dia", confia Nieto.