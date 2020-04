El Col·legi d'Infermeres de Lleida denuncia que empreses de material sanitari volen cobrar per avançat

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) ha denunciat que la majoria d'empreses i proveïdors de material sanitari de seguretat per fer front a la crisi del coronavirus els cobra per avançat un mínim del 50% de les comandes i alguns, fins hi tot el 100%%.La presidenta del COILL, Montserrat Gea, ha dit que aquests pagaments són "inassumbiles" per una institució pública i també ha lamentat que hi hagi empreses que busquin fer benefici amb aquesta situació venent mascaretes a preus molt per sobre del mercat com poden ser 5 euros la unitat. Els infermers també han alertat de l'escassetat de material de protecció a les residències de la demarcació on diuen que la situació és més "agreujada" que als hospitals.En el marc d'una roda de premsa telemàtica que el Col·legi d'Infermeres ha ofert aquest dimecres, Montserrat Gea ha explicat que desconeixen si els proveïdors amb qui gestionen la comanda de material sanitari són empreses que ja s'hi dedicaven o que s'han adaptat per donar resposta a la demanda per la situació de crisi, però que en qualsevol cas totes els demanen per avançat com a mínim un 50% del preu de les comandes. Gea ha alertat que això no és difícil d'assumir per una institució pública i ha posat de manifest que segur que amb aquestes condicions "hi haurà gent que fa negoci".El Col·legi dona servei a una quarantena de residències geriàtriques i també de col·lectius vulnerables de la demarcació de Lleida, i Gea ha assegurat que la situació en aquests centres pel que fa a la falta de material sanitari està molt més agreujada que en el cas dels hospitals, ja que s'ha prioritzat el repartiment en centres hospitalaris perquè és on hi ha els malalts amb una "situació pitjor".El COILL ha posat la lupa en els centres assistencials durant aquesta crisi sanitària de la covid-19 i ha creat una estructura per proveir els equipaments residencials de Lleida de material sanitari. Els esforços se centren en aconseguir EPIs, principalment mascaretes, guants, bates, granotes, peücs o gorros, i productes desinfectants per a la higiene de mans o instal·lacions.Entre els centres assistencials que reben material sanitari del COILL es troben els centre de l'Acudam de Mollerussa, Aspamis d'Alcoletge, Aspros de Lleida, Acollida Raimat, Ilersis de Lleida, Mèdic La Sentiu, la Clínica Mentalia de Lleida o el CRAE Servei Atenció a les Persones de la Paeria de Lleida.Pel que fa a les residències de gent gran, es subministren centre s a Bellpuig, Almacelles, Lleida, Almenar, Oliana, Balaguer, Mollerussa, Bell-lloc d'Urgell, Vila-sana, les Borges Blanques, Juneda, Gimenells, Alpicat, Penelles, Rosselló, Arbeca, Benavent de Segrià, Verdú, Bellvís i Cubelles. A més, s'ha col·laborat amb els CAPs d'Àger, Alpicat, Balaguer o Tàrrega i els hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria així com amb l'equip de Llevadores Assir-Lleida per fer front a moments crítics en què ha estat molt difícil aconseguir material.En paral·lel hi ha les línies de producció que subministren viseres 3D, en el que és una acció conjunta amb la Universitat de Lleida a través del Grup de Recerca en Energia i Intel·ligència Artificial de l'Escola Politècnica Superior i el Grup de Recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió d'Agrònoms. La producció de bates sanitàries de TNT hidrofugat va a càrrec de les empreses Texere i Toldos Torrente que han adaptat la seva activitat per donar suport al COILL.Montserra Gea també ha volgut posar èmfasi en tot aquell material que estan elaborant particulars i associacions, principalment mascaretes. Ha recordat que potser no són vàlides per al personal sanitari ja que no reuneixen els requisits de seguretat indispensables, però si que són útils per als acompanyants de malalts o per sortir al carrer.El COILL destina fons propis a la compra de material homologat a demanda, en funció de les necessitats dels centres assistencials. Adquisicions que s'han pogut incrementar amb la donació en metàl·lic de particulars com les que han fet diputats del Parlament i consellers com Gemma Espigares, Montserrat Fornells, Marta Vilalta o Bernat Solé.

