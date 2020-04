Tornen a baixar les morts per coronavirus a l'Estat: 523 en 24 hores

Nova baixada en el nombre de morts diaris per coronavirus a l'Estat, tot i que amb el matís que els descens d'aquest dimecres arriba un dia després que s'hagués experimentat un repunt. Segons les dades que ha fet públiques el Ministeri de Sanitat, en les darreres 24 hores han mort 523 persones per coronavirus a tot el territori estatal, per sota de les 567 morts del dia anterior. En total, la suma de víctimes mortals des que hi va arribar la pandèmia és ara de 18.579.En contrast, el que ha augmentat respecte al dia anterior és el nombre de nous contagis. Si dimarts s'havien registrat 3.045 casos nous, la xifra d'aquest dimecres és de 5.092, clarament per sobre. En aquesta xifra d'increment s'inclouen malalts asimptomàtics que s'han detectat. Quan a les persones que s'han recuperat de la Covid-19, la xifra d'altes de les darreres 24 hores ha estat de 3.349, el que suposa un notable increment respecte a les 2.777 del dia anterior. En total, 70.853 persones han rebut l'alta de la malaltia a tot l'Estat.Com des de l'inici de la crisi del coronavirus, la Comunitat de Madrid continua sent la més afectada amb 49.526 positius confirmats, 6.724 morts i 27.433 altes. Catalunya és el segon territori més castigat pel virus, amb 36.505 positius, 3.756 morts i 16.651 altes.Fernando Simón, director del centre de gestió tècnica del coronavirus, ha remarcat que progressivament s'ha incrementat la capacitat de diagnòstic i s'ha començat a aconseguir tenir constància de casos asimptomàtics. "A mesura que es facin aquestes mostres tindrem un increment de nombre de casos nous", ha dit, per justificar l'increment de nous positius d'avui. "En els pròxims dos o tres dies, la dada de nous casos serà difícil d'interpretar i caldrà depurar-los", ha dit. Tot i així, Simón ha dit que l'increment de positius continua per sota del 3%.El doctor ha dit que s'estan fent més de 20.000 tests des de fa setmanes, que suposen un número "molt important de mostres". "L'objectiu és incrementar-les però s'ha de fer de manera progressiva a mesura que hi hagi més disponibilitat de test PCR", ha detallat. A banda d'aquests tests, també es fan altres proves per detectar si s'ha passat el virus.Simón ha començat la seva intervenció parlant de la xifra d'hospitalitzats, que és una sèrie de dades "sòlides". En les últimes 24 hores s'han registrat 940 nous hospitalitzats a tot l'Estat (un 1,6% més) i 73 nous ingressos a l'UCI (un 1,3% més). El doctor ha lamentat el nombre de morts, que es manté elevat, però ha apuntat que continua la tendència al a baixa.El doctor Simón ha fet referència al número de reproducció, una variable que es modifica de manera indirecta a partir de la modificació dels hàbits i les relacions socials, com ara reduir la mobilitat i mantenir una distància de seguretat. Simón ha detallat que les mesures de contenció inicial a finals de febrer i principis de març van tenir un efecte important sobre el control. A principis de març la transmissió va canviar, ja sigui per casos locals o casos importants, i es va declarar l'estat d'alarma. A partir d'aleshores, amb el confinament i les mesures d'higiene i distanciament social, hi ha hagut una reducció del número de reproducció.El descens es manté sostingut fins que, per la "saturació dels serveis assistencials", que s'allarga, s'activa el confinament total, que va donar "una empenta extra" que va incrementar la reducció de la transmissibilitat. "Això s'observa a nivell nacional i en totes les comunitats autònomes, que tenen una taxa de transmissió menor a 1, és a dir, que cada cas positiu contagia a menys d'una persona", ha detallat Simón. "L'epidèmia va cap avall, però el risc continua i hi ha un nombre important de casos hospitalitzats i hi haurà nous casos", ha afegit. Aquesta reducció de la transmissibilitat, si es manté, permetrà plantejar mesures de desconfinament que s'hauran de començar a plantejar en els pròxims "dies o setmanes".Simón ha dit que pot aportar un criteri "tècnic", però que decisions sobre la desescalada no són competència seva. Les mesures sobre sortides de casa dels nens s'haurà de valorar "dia a dia" i caldrà veure "com evoluciona l'epidèmia". "Els terminis passen ràpid i les decisions s'han de prendre en terminis molt curts", ha apuntat el doctor. Simón ha admès que les restriccions a la mobilitat estan afectant la societat, més enllà de les conseqüències positives sobre l'epidèmia. "Hem de tenir sempre mesures de modificació que afavoreixin la mobilitat de les persones que ho necessitin però s'ha de decidir en funció de com evolucioni l'epidèmia", ha dit el doctor.A preguntes dels periodistes, Simón ha explicat que en l'evolució de la grip d'aquest any hi ha hagut "variacions no habituals" en la corba d'evolució dels casos. "No sabem si va estar associat a un increment de la sensibilitat dels metges a l'hora de detectar casos o si es van incloure com a grips alguns casos de coronavirus", ha dit el doctor, que ha reconegut que estudiar-ho serà difícil tot i que la hipòtesi es pot posar sobre la taula.Simón també ha dit el coronavirus actual no pot ser "tan diferent" a la resta de coronavirus, que són susceptibles a la calor i la humitat. "Els estudis que hi ha semblen indicar que sí que podria ser susceptible", ha conclòs el responsable del comitè tècnic del coronavirus.

