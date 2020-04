PP i Vox responsabilitzen Sánchez dels morts per coronavirus

La treva que es podia entreveure a l'inici de la crisi del coronavirus ha saltat pels aires. En la sessió de control d'aquest dimecres, el PP i Vox han responsabilitzat Pedro Sánchez i el govern espanyol de l'elevat nombre de morts a Espanya per la Covid-19. Pablo Casado ha retret a Sánchez la mala gestió de la crisi i ha recordat que Espanya és el país amb més morts per milió d'habitants.Cayetana Álvarez de Toledo, al seu torn, ha denunciat la manca de tests i ha pronosticat un triple rècord a l'Estat: "Més morts, més confinament i la pitjor destrucció econòmica". La portaveu del PP també ha retret que el govern espanyol no sap ni comptar els morts per coronavirus.Vox, per la seva banda, ha titllat el govern de "totalitari i comunista" i de seguir el model de Veneçuela. Macarena Olona ha acusat Iglesias de ser un "fanàtic" i de "prostituir" la televisió pública espanyola i de "censurar els dissidents". En aquest sentit, ha denunciat la creació d'un "Ministeri de la Veritat" per perseguir la dissidència. La formació ultra també ha acusat el govern de "comprar protecció mediàtica" donant ajudes a "mitjans amics" i ha retret a l'executiu que no informi del nombre "real" de morts.Juan Luis Steegman, diputat ultra, ha denunciat el govern espanyol de convertir Espanya "en un tanatori" i ha apuntat que és no es comptabilitzen tots els morts per coronavirus. "No ens menteixin, és un insult a les víctimes i als que els ploren", ha dit el diputat.A l'inici de la sessió de control, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a reclamar "unitat" per derrotar el virus i ha emplaçat la resta de forces del Congrés per posar les bases d'un pla de reconstrucció un cop se superi la crisi sanitària. Aquest dijous està prevista una reunió entre Sánchez i Casado per abordar aquests nous pactes de la Moncloa.Casado, però, ha rebutjat la proposta perquè "Sánchez només pretén que quan caigui el teló tots siguem responsables dels seus errors" i l'ha emplaçat a trobar aquests acords a les comissions i subcomissions que ja estan creades al Congrés dels Diputats. "Vostè no és el rei per molt que ens invoqui en una ronda de consultes", i per tant "si vostè vol pactar alguna cosa fem-ho amb llums i taquígrafs" als òrgans creats de comissions i subcomissions al Congrés dels Diputats o a la Conferència de Presidents i al Pacte de Toledo.El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha retret al PP la manca de suport a l'executiu espanyol en la gestió de la crisi del covid-19. "Estem vencent al virus, si us plau, sumin-s'hi", ha dit. Segons el ministre el govern espanyol treballa "des del primer moment per protegir la salut" dels ciutadans i ha mobilitzat "recursos sense precedents". "No podem estar satisfets del nombre de contagiats però totes les administracions estem treballant sense descans per vèncer el virus", ha afegit.El president espanyol també ha assegurat que el retorn a l'activitat econòmica s'ha basat en criteris científics i ha estat una decisió aprovada d'acord als principals actors socials. Sánchez ha reivindicat les mesures adoptades en el marc de l'estat d'alarma per ajudar treballadors i empresaris i ha assegurat que "les conseqüències econòmiques de l'epidèmia no deixaran ningú enrere". El dirigent del PSOE ha dit que no s'està contraposant l'economia a la salut i ha tret pit de les dades que constaten una reducció en l'increment de nous contagis.A preguntes de la CUP, Sánchez ha admès la "injustícia fiscal" que existeix a Espanya i Europa i ha recordat que el PSOE treballa en nous impostos a les grans corporacions i a les empreses tecnològiques com Amazon. "Hem estat els primers a plantejar una taxa digital. No se'ns pot criticar que som a l'avantguarda de la fiscalitat que necessitem a Europa i al món", ha apuntat el president espanyol, que ha reivindicat les mesures i ajudes a empreses i autònomes per mantenir el teixit productiu.El vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, ha admès que "caldrà fer més coses" de les que ha fet la Moncloa per poder sortir de la crisi del coronavirus sense deixar ningú enrere. Tot i reivindicar les mesures adoptades fins ara pel govern espanyol per trobar una sortida alternativa a la de la crisi del 2008, Iglesias ha reconegut que "probablement no s'ha fet prou" i que caldran noves mesures per "protegir les famílies". "Segurament ho podem fer millor", ha dit el dirigent de Podem.A preguntes d'ERC, que ha criticat s'hagi aixecat el confinament total i ha demanat protegir amb una prestació les famílies que són obligades a treballar, Iglesias s'ha mostrat favorable a algunes de les propostes de Gabriel Rufián i ha admès que hi ha sectors de la població "que no estan protegits". "Soc conscient que milions de famílies tenen els fills en pisos de 40 metres", ha dit el vicepresident, i ha assegurat que el govern "està treballant" per fer arribar totes les ajudes i reforçar "l'escut social" per a les famílies més vulnerables. En aquesta línia, Iglesias ha emplaça ERC a participar dels pactes de la Moncloa.D'altra banda, Iglesias ha lamentat el paper del PP com a principal partit de l'oposició. "L'oposició ha de criticar, però la gent que ha votat el PP voldria una actitud més constrictiva per part seva", ha demanat el vicepresident del govern espanyol, que ha estès la mà al PP a trobar un mínim comú denominador en el marc de la Constitució per fer front a una pandèmia "que ningú va ser capaç de preveure". Iglesias també ha lamentat que el PP persegueixi Vox a veure qui diu "la barbaritat més grossa". "Tornin a la Constitució i al patriotisme", ha dit el líder de Podem.Sánc compareixerà al Congrés dimecres que ve, 22 d'abril, a les 9 del matí i podria demanar una nova pròrroga de l'estat d'alarma. Fonts parlamentàries han explicat que la compareixença és "a petició pròpia per informar del Consell Europeu i, en el seu cas, acumuladament, sol·licitar la pròrroga de l'estat d'alarma".El president de l'executiu espanyol es va mostrar convençut al ple de la setmana passada que caldria ampliar-lo com a mínim fins a l'11 de maig. "Ja els avanço que estic convençut que d'aquí a 15 dies hauré de tornar [al Congrés] a prorrogar el decret d'alarma", va dir durant la compareixença per prorrogar-lo fins al 26 d'abril.

