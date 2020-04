El trànsit a Barcelona augmenta un 57% en comparació al passat dimecres

El trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona ha augmentat més d'un 57% d'aquest dimecres al matí en relació al passat dimecres en el qual hi havia un confinament més estricte pel coronavirus que aquesta setmana.El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que en la sortida la circulació ha augmentat un 63,9% i en l'entrada un 50,5% en relació al dimecres 8, unes xifres similars d'increment a les que es van registrar aquest dimarts en relació al passat.Respecte a un dimecres normal anterior a que hi hagués confinament per parar el contagi de covid-19, el trànsit de sortida ha baixat un 56,7% i el d'entrada un 59,8%.Aquest dimarts el conseller d'Interior, Miquel Buch, en la seva compareixença diària amb altres membres del Govern per informar sobre el coronavirus, va apuntar que amb la tornada al treball d'alguns sectors, s'havia detectat que més gent anava a treballar en transport privat que públic.Pel que fa a Rodalies, s'ha registrat una caiguda de passatgers del 91% en les primeres hores d'aquest dimecres en comparació amb una jornada habitual, ha informat Renfe.Per la seva banda, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha tingut un descens de viatgers del 90,8% en l'hora punta d'aquest dimecres, fins a les 9.00 hores, respecte al mateix dia de l'any passat, amb un total de 7.722 validacions, segons dades de l'operador.L'oferta de transport públic a Barcelona és actualment d'entre el 40% i el 65% del valor habitual en dia laborable amb reforços que poden arribar fins al 70% en les hores punta en les línies més concorregudes per evitar aglomeracions i evitar contagis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor