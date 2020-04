Trilla alerta que l'Estat només compleix un dels criteris de l'OMS per sortir del confinament

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha constatat que l'exigència de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) de fer moltes proves per controlar la pandèmia del coronavirus en un futur és una assignatura "clarament pendent" per sortir del confinament. Trilla insisteix que cal fer més tests per detectar els casos, aïllar-los i també els contactes, per així poder controlar la transmissió.De tota manera, creu que a poc a poc s'està començat a veure que hi ha capacitat de fer més proves. Dels criteris que marca l'OMS per sortir del confinament, l'epidemiòleg assenyala que el que fa referència al treball i a l'escola és "dels pocs que el país té ben orientats", ja que els centres educatius segueixen tancats i es potencia el teletreball i les mesures de distanciament a la feina.Trilla reconeix que el fet que els països europeus no tinguin un full de ruta comú és "una de les mancances" d'aquesta crisi. Una estratègia comuna hauria estat "de gran ajuda", diu. Pel que fa al document elaborat per l'OMS, amb sis criteris per sortir del confinament, ha constatat que el del treball i l'escola és dels pocs que ja estan ben orientats.La resta fan referència a la necessitat de fer més proves per aïllar casos i controlar la transmissió, minimitzar el risc en hospitals i residències, i la detecció de casos que vénen de fora.L'última condició és la de la conscienciació de la població, que, segons Trilla, és el més important. "Ara falta que els estats aconsegueixin posar tot això en pràctica de forma operativa", conclou.Trilla també ha reconegut que cal recuperar l'estructura de vigilància de la salut pública, la transmissió i la qualitat de les dades, ara en segon terme per atendre la pandèmia. Només així es podrà comprovar quins efectes tenen les mesures de desescalament.

