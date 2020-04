La dolça imatge d'Alba Vergés fent una videotrucada amb la seva filla d'un any i mig

Des del principi de la crisi, que va coincidir amb el confinament d'Igualada, el seu municipi, la consellera de Salut, Alba Vergés, no veu en directe a la seva família. Aquests dies dorm en un hotel just al costat del recinte de la Maternitat. Malgrat la distància física, la tecnologia li permet (com passa en moltes famílies) estar una mica menys lluny dels seus. I en les últimes hores ho ha mostrat a Instagram amb una dolça imatge.La consellera ha compartit una fotografia de la seva filla Anhel, de tot just un any i mig -va néixer a principis d'octubre del 2018 a l'Hospital d'Igualada-, en què la petita, estirada a terra, sosté el mòbil en plena videotrucada amb ella. Vergés acompanya la publicació amb un missatge clar: "ni el virus ni la distància ens treurà l'amor".Al llarg del matí, tal com detalla Sara González en aquest reportatge sobre la war room de Salut publicat a NacióDigital , Vergés enllaça una videotrucada rere l'altra. La darrera, amb el president Quim Torra, el vicepresident Pere Aragonès i el conseller d'Interior, Miquel Buch. Sobre la seva taula, unes galetes. En un prestatge, pastilles per a la gola. En una tauleta petita al bell mig del despatx, uns dibuixos emmarcats dels seus fills al costat d'un ram de flors de goma grogues i liles.

