Iglesias admet que «caldrà fer més coses» de les que ha fet la Moncloa per sortir de la crisi

El vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, ha admès que "caldrà fer més coses" de les que ha fet la Moncloa per poder sortir de la crisi del coronavirus sense deixar ningú enrere. Tot i reivindicar les mesures adoptades fins ara pel govern espanyol per trobar una sortida alternativa a la de la crisi del 2008, Iglesias ha reconegut que "probablement no s'ha fet prou" i que caldran noves mesures per "protegir les famílies". "Segurament ho podem fer millor", ha dit el dirigent de Podem.A preguntes d'ERC, que ha criticat s'hagi aixecat el confinament total i ha demanat protegir amb una prestació les famílies que són obligades a treballar, Iglesias s'ha mostrat favorable a algunes de les propostes de Gabriel Rufián i ha admès que hi ha sectors de la població "que no estan protegits". "Soc conscient que milions de famílies tenen els fills en pisos de 40 metres", ha dit el vicepresident, i ha assegurat que el govern "està treballant" per fer arribar totes les ajudes i reforçar "l'escut social" per a les famílies més vulnerables. En aquesta línia, Iglesias ha emplaça ERC a participar dels pactes de la Moncloa.D'altra banda, Iglesias ha lamentat el paper del PP com a principal partit de l'oposició. "L'oposició ha de criticar, però la gent que ha votat el PP voldria una actitud més constrictiva per part seva", ha demanat el vicepresident del govern espanyol, que ha estès la mà al PP a trobar un mínim comú denominador en el marc de la Constitució per fer front a una pandèmia "que ningú va ser capaç de preveure". Iglesias també ha lamentat que el PP persegueixi Vox a veure qui diu "la barbaritat més grossa". "Tornin a la Constitució i al patriotisme", ha dit el líder de Podem.A l'inici de la sessió de control, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que s'estan prenent mesures dures que estan tenint resultats arreu de l'Estat i que les dades així ho indiquen. El president ha tornat a reclamar "unitat" per derrotar el virus i ha emplaçat la resta de forces del Congrés per posar les bases d'un pla de reconstrucció un cop se superi la crisi sanitària. Aquest dijous està prevista una reunió entre Sánchez i Casado per abordar aquests nous pactes de la Moncloa.El president espanyol també ha assegurat que el retorn a l'activitat econòmica s'ha basat en criteris científics i ha estat una decisió aprovada d'acord als principals actors socials. Sánchez ha reivindicat les mesures adoptades en el marc de l'estat d'alarma per ajudar treballadors i empresaris i ha assegurat que "les conseqüències econòmiques de l'epidèmia no deixaran ningú enrere". El dirigent del PSOE ha dit que no s'està contraposant l'economia a la salut i ha tret pit de les dades que constaten una reducció en l'increment de nous contagis.A preguntes de la CUP, Sánchez ha admès la "injustícia fiscal" que existeix a Espanya i Europa i ha recordat que el PSOE treballa en nous impostos a les grans corporacions i a les empreses tecnològiques com Amazon. "Hem estat els primers a plantejar una taxa digital. No se'ns pot criticar que som a l'avantguarda de la fiscalitat que necessitem a Europa i al món", ha apuntat el president espanyol, que ha reivindicat les mesures i ajudes a empreses i autònomes per mantenir el teixit productiu.L'oposició, especialment el PP i Vox, han retret la mala gestió de la crisi del coronavirus. Pablo Casado, portaveu del PP, ha recordat a Sánchez que Espanya és el país amb més morts per milió d'habitant i ha demanat que els possibles acords que es vulguin tancar es facin "amb llum i taquígrafs" al Congrés dels Diputats. "De vostè ja no se'n refia ningú", li ha etzibat el dirigent popular al president del govern espanyol.Teodoro García Egea, dirigent del PP, ha retret a Pablo Iglesias apostar per la "propaganda" i no per la responsabilitat, i li ha criticat animar la gent a manifestar-se el 8 de març mentre Itàlia tancava les fronteres i es cancel·lava el Mobile World Congress. Cayetana Álvarez de Toledo ha lamentat que Espanya sigui el país del món amb més morts per habitants i ha criticat que no es facin prou tests. "El govern és un forat negre d'incompetència i irresponsabilitat", ha dit Álvarez de Toledo.Vox, per la seva banda, ha titllat el govern de "totalitari i comunista" i de seguir el model de Veneçuela. Macarena Olona ha acusat Iglesias de ser un "fanàtic" i de "prostituir" la televisió pública espanyola i de "censurar els dissidents". En aquest sentit, ha denunciat la creació d'un "Ministeri de la Veritat" per perseguir la dissidència.El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés dimecres que ve, 22 d'abril, a les 9 del matí i podria demanar una nova pròrroga de l'estat d'alarma. Fonts parlamentàries han explicat que la compareixença és "a petició pròpia per informar del Consell Europeu i, en el seu cas, acumuladament, sol·licitar la pròrroga de l'estat d'alarma".El president de l'executiu espanyol es va mostrar convençut al ple de la setmana passada que caldria ampliar-lo com a mínim fins a l'11 de maig. "Ja els avanço que estic convençut que d'aquí a 15 dies hauré de tornar [al Congrés] a prorrogar el decret d'alarma", va dir durant la compareixença per prorrogar-lo fins al 26 d'abril.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor