Cuixart, Rull i Turull surten de la presó per treballar

Jordi Cuixart, Josep Rull i Jordi Turull han sortit aquest matí de la presó de Lledoners per reincorporar-se als llocs de feina que tenien abans de la crisi del coronavirus, quan se'ls va aplicar l'article 100.2. Joaquim Forn també sortirà de la presó durant aquesta setmana per tornar a treballar a Mediapro.D'altra banda, Oriol Junqueras i Raül Romeva es quedaran a la presó, el primer perquè la Universitat de Vic està tancada i el segon perquè prefereix complir el confinament mentre no amaina la crisi sanitària. Jordi Sànchez, Carme Forcadell i Dolors Bassa no podran sortir perquè l'aplicació del 100.2 els permet fer voluntariat o cuidar de familiars, però no treballar.Tot plegat després que la Generalitat autoritzés ahir que els presos amb l'article 100.2 del reglament penitenciari o amb tercer grau puguin retornar progressivament a la feina. El Departament de Justícia ha detallat que els interns hauran d'acreditar que les empreses per les quals treballen han reprès l'activitat.Justícia ha apuntat que es tracta d'una mesura per garantir els mateixos drets i oportunitats laborals per a la població reclusa que per a les persones en llibertat. Si els interns no poden acreditar que l'empresa s'ha reactivitat, no podran sortir. Aquells presos que surtin del centre penitenciari, a més, no podran compartir cap espai ni estar en contacte amb els presos que no surtin a l'exterior. D'aquesta manera, la Generalitat vol impedir que es propagui el virus a l'interior de les presons, uns espais considerats de risc.En funció del nombre d'interns que acreditin la represa d'activitat als seus llocs de treball, la Secretaria de Mesures Penals decidirà si es canvien de mòdul o si es traslladen en centres oberts. A dia d'avui, a Catalunya, hi ha 1.841 presos en tercer grau i 22 en 100.2 laboral. De tots aquests, només 207 continuen confinats a la presó i la resta passen el confinament al seu domicili. Justícia ha remarcat també que ni tots els presos en tercer grau o 100.2 tenen feina ni tampoc es reprèn l'activitat de tots els que en tenen.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor