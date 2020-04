El claretià Josep Maria Abella, nomenat bisbe al Japó

El papa Francesc ha nomenat bisbe de la diòcesi de Fukuoka, al sud-oest del Japó, al bisbe claretià català Josep Maria Abella, que ha servit la diòcesi d’Osaka com a bisbe auxiliar des de juny de 2018 i ara inicia una nova etapa. El claretià té previst traslladar-s’hi tan aviat com sigui possible, tenint en compte les restriccions de mobilitat pel coronavirus. “La vida no deixa de donar-nos ensurts. Jo n’acabo d’experimentar un altre fa uns dies. El dimarts sant em va telefonar el Nunci dient que el papa Francesc m’enviava a Fukuoka com a bisbe d’aquella diòcesi”, explica Abella.Segons ha informat l'orde dels claretians a Catalunya, el pare Abella va néixer a Lleida el 1949. Va ingressar als missioners claretians i es va formar a Catalunya, des d’on va ser destinat al Japó el 1969. Va ser el màxim responsable mundial dels Missioners Claretians durant 12 anys, del 2003 al 2015. Després de diverses responsabilitats en el Govern General dels Missioners Claretians, el 2015 va tornar al Japó on era rector de la Catedral d’Osaka.L’anterior bisbe de Fukuoka va renunciar ara fa un any. “Confio en la col·laboració dels sacerdots, religiosos i laics de la diòcesi de Fukuoka. Tots plegats mirarem de respondre a la crida del papa Francesc que demana una església en sortida, ben arrelada en l’Evangeli”, apunta Abella en una carta adreçada a amics, familiars i germans de congregació. Amb 70 anys, reconeix que se sent “feble davant d'aquest nou desafiament”. Però assumeix el repte conscient que compta amb la complicitat de tota l’Església de Fukuoka.La diòcesi de Fukuoka és a la illa de Kyushu i comprèn tres províncies civils: Fukuoka, Kumamoto i Saga. Té algunes ciutats grans i zones rurals. La població total és de 7.753.229 habitants, dels quals són catòlics 30.222 (el 0,39%). Té una extensió territorial de 14.837 quilòmetres quadrats. Té 55 parròquies i 9 estacions missionals. Hi ha 29 sacerdots diocesans i 37 sacerdots religiosos. Hi ha 5 religiosos germans i 281 religioses. Actualment té tres seminaristes. A la diòcesi hi ha algunes escoles catòliques, hospitals i d’altres obres apostòliques. Hi ha un centre de diàleg interreligiós dirigit pels missioners xaverians.El missioner claretià valora aquesta darrera etapa de dedicació a parròquies, moviments i iniciatives missioneres d’Osaka com una “experiència enriquidora”. Un camí que ha fet al costat de l’arquebisbe Thomas Aquino Manyo Maeda i de Paul Toshihiro Sakai, també bisbe auxiliar que havia estat secretari general de la Prelatura de l’Opus Dei.Abella s’ha dedicat a acompanyar el centre de pastoral social de la diòcesi: “He pogut tocar d’alguna manera el sofriment de persones que són marginades dins la nostra societat, entre elles els immigrants amb problemes per legalitzar la seva situació o les persones que han demanat l’estatut de refugiats i que no troben resposta de part de les autoritats japoneses”, explica.El pare Josep Maria Abella i Batlle va néixer el 3 de novembre de 1949 a Lleida. Després de completar els estudis de Filosofia i Teologia a la Facultat de Teologia de la Companyia de Jesús a Sant Cugat del Vallès, va ser destinat al Japó. Va fer la primera professió com a missioner claretià el 22 d’agost de 1966 i la professió perpètua el 8 de desembre de 1972. Va ser ordenat sacerdot el 12 de juliol de 1975.Després de la seva ordenació sacerdotal va ocupar-se dels següents serveis pastorals: coadjutor de la Parròquia de Midorigaoka a la diòcesi de Nagoya (1975-1977); conseller de la Delegació (1976-1981); treball en l'àmbit de formació i pastoral juvenil a Tokyo (1977-1981); coordinador de la animació missionera de l’arquebisbat d’Osaka (1981-1988).Entre 1981 i 1992 va ser Superior Major de la Delegació dels Missioners Claretians per a l’Est d’Àsia. El 1991 va rebre el primer encàrrec en el Govern General de la Congregació i va ser elegit Prefecte d’Apostolat. També va ser assessor del moviment de Seglars Claretians.El 2003 el XXIII Capítol General dels Missioner Claretians el va escollir Superior General de la Congregació de Missioners Fills de l’Immaculat Cor de Maria. El 2009 va ser renovat per un segon sexenni. Durant aquest període a Roma va ser membre durant dos mandats del Consell Executiu de la Unió de Superiors Generals (USG), que agrupa les congregacions religioses masculines de tot el món. Va ser escollit per representar els religiosos en tres Sínodes de Bisbes celebrats a Roma: sobre l’Eucaristia (2005), sobre la Paraula de Déu (2008), i sobre de la Nova Evangelització (2012).Va finalitzar el seu mandat el 2015 i va ser substituït per l’actual Superior Generals dels Missioners Claretians, el pare Mathew Vattamattam. Després d’aquesta etapa va tornar al Japó per residir a la Parròquia de Imaichi, a l’arquebisbat d’Osaka (2015-2016). El 2016 va entrar a formar part de l’equip pastoral de la zona Shirokita Foraria i des de 2017 ha sigut rector de la Catedral de l’arquebisbat d’Osaka i coordinador de la pastoral social de la mateixa arxidiòcesi.

