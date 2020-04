L'IPC a Catalunya baixa vuit dècimes al març i se situa en el 0%

L'Índex de Preus al Consum (IPC) a Catalunya durant el mes de març va registrar un creixement pla -del 0%-, vuit dècimes menys respecte a la variació del febrer. Segons les dades publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), aquest descens ve impulsat per la caiguda en el preu dels carburants (-2,7%) i de l'habitatge (-4,4%).Per altra banda, els sectors on més s'han incrementat els preus durant el mes de març han estat la restauració i l'hostaleria (+2,5%) i l'agroalimentació (+2,4%).Al conjunt de l'Estat, l'IPC també ha experimentat una variació nul·la durant el tercer mes de l'any, set dècimes menys respecte al mes anterior.

