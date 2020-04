Un estudi detecta quant coronavirus hi ha en una comunitat a partir d'anàlisis d'aigües residuals

Investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat de València han desenvolupat un sistema d'anàlisi molecular que pot alertar de la circulació del coronavirus en una comunitat a partir de l'estudi de les seves aigües residuals.El sistema d'anàlisi, que podria ser útil com a mètode de vigilància epidemiològica, s'ha provat en sis depuradores de la regió de Múrcia i en tres de l'àrea metropolitana de València, segons ha indicat el CSIC en un comunicat.L'objectiu en un primer moment va ser determinar si hi havia presència en les aigües residuals i l'eficàcia dels tractaments de desinfeccció implantats a les plantes depuradores. Les anàlisis han demostrat que els tractaments de desinfecció en les depuradores "són eficaços en l'eliminació del virus"."Els resultats obtinguts mitjançant tècniques moleculars fins a la data, utilitzant mostres de la setmana passada, detecten concentracions d'aproximadament 100.000 còpies de material genètic del virus per litre d'aigua residual", detalla la investigadora Gloria Sanchez. Aquests nivells són comparables als obtinguts als Estats Units. També s'ha detectat el virus Covid-19 en estudis a aigües residuals de Xina i els Països Baixos.

