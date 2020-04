Joan BonaNit recull en un llibre la seva experiència a Lledoners

En Joan Bonanit, a Lledoners. Foto: Albert Alemany

El manresà Joan Porras, conegut popularment com a Joan BonaNit , acaba de publicar un llibre que recull la seva història a l'esplanada de Lledoners. A través de 152 pàgines, a Història d'un crit explica com un 4 de juliol de 2018 va decidir acostar-se a l'esplanada de Lledoners per dir "Bona nit" als líders independentistes empresonats i les anècdotes, moments, sentiments, emocions i inquietuds que ha anat vivint durant quasi dos anys. També revela perquè, després de mesos a l'anonimat, va decidir deixar-se veure durant la seva declaració al judici del procés. El llibre, publicat per Comanegra, ja està a la venda al web de l'editorial al preu de 15 euros. Un 4 de juliol de 2018, Joan Porras va convertir-se en Joan BonaNit. "Aquell dia va començar la meva història com a activista contra la repressió de l'Estat i per aconseguir l'alliberament dels presos polítics i la República Catalana", recorda. Va ser el dia que van traslladar els presos polítics al Centre Penitenciari Lledoners.Segons Porras, el llibre és "la història de BonaNit", explicada en primera persona i on dona a conèixer anècdotes i situacions viscudes que, fins ara, "mai havia explicat", també un "homenatge" a les persones que l'han acompanyat. Arrenca amb BonaNit explicant com va viure la darrera Diada, abans del referèndum, el seu 1-O, la jornada en què els presos van arribar a Lledoners, i la seva primera nit allà, entre d'altres episodis.Porras explica que el llibre vol ressaltar "l'activisme" sorgit a l'esplanada a Lledoners i aquesta "lluita per la persistència" que s'ha mantingut fins a la crisi de la Covid-19.El llibre havia de sortir publicat al març, però es va posposar pel tancament de les llibreries. Ara Porras i Comanegra han optat per treure'l a la botiga en línia, quan falta poc més d'una setmana per Sant Jordi. Per cada compra que es faci, un percentatge anirà destinat a la llibreria que el comprador vulgui. A més, la llibreria dona la possibilitat d'adquirir-lo dedicat per l'autor.Carles Puigdemont ha estat l'encarregat del pròleg i compra amb un epíleg de Blanca Bragulat i Meritxell Lluís, parelles de Jordi Turull i Josep Rull, respectivament.Dies abans que esclatés la crisi del coronavirus, Porras va anunciar que, ja que tots els presos ja se'ls havia concedit l'article 100.2 i, per tant, sortien els dies laborables de la presó, el "bona nit" es faria només els caps de setmana. Amb la crisi del coronavirus, però, també es van anul·lar.Ara, diu Porras, confia a poder deixar "d'anar-hi aviat" perquè "voldrà dir que estan en llibertat". "Mentre segueixin allà seguirem anant a donar el suport que hem donat des del primer dia", assegura.

