La CUP insta a portar «al límit» les pautes de l'OMS encara que acabi confrontant amb la «legalitat»

La CUP insta el Govern a "portar al límit" les pautes dictades per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per afrontar la crisi de la Covid-19 encara que acabi confrontant amb la legalitat. En una entrevista amb l'ACN, el diputat Vidal Aragonès ha apostat perquè la Generalitat "busqui alternatives" per donar compliment a l'OMS, que "el govern espanyol no està fent", i que no es recuperi l'activitat normal."Si després algú vol confrontar-ho amb criteris de legalitat, que ho faci. Primer, les vides i la salut", insisteix el representant cupaire. D'altra banda, anima els comuns a alçar la veu si no estan d'acord amb aquest grau de confinament, els demana "les mateixes crítiques" que amb crisis sanitàries anteriors i que diguin si estan en contra de la gestió del PSOE.Els anticapitalistes critiquen que els executius "han complert amb el que deia la troica, que no són institucions científiques ni democràtiques, la majoria" i que, en canvi, ara fan cas omís de les recomanacions científiques de l'OMS. Per això creuen que encara és viable que el Govern cerqui altres mesures per continuar amb el confinament total i evitar que "milers de persones hagin d'anar a treballar mentre és impossible que respectin una distància mínima", encara que signifiqui "que no és compleixi exactament amb el que marca l'Estat espanyol", sempre que sigui "per la cura de les nostres vides".Els cupaires també són crítics amb la gestió del Govern. Apunten que el confinament no ha d'implicar que faltin elements de control a l'executiu i que, a més, dona informació "contradictòria". "Surten molt als mitjans de comunicació, però una sobreexposició no sempre significa més informació, perquè n'hi ha que no s'ha volgut donar", rebla Vidal Aragonès.Després de la situació viscuda a les residències de gent gran, i que el Departament de Salut n'hagi assumit la gestió, traspassada del Departament d'Afers Socials i Família, la CUP no descarta demanar dimissions de consellers quan puguin atribuir "responsabilitats concretes".Aragonès diu que el posicionament d'un sol membre dels comuns -el portaveu a Madrid, Jaume Asens, que s'ha manifestat a favor del confinament "més estricte"- no es pot estendre al que pensen tots els comuns. Així, els demana que "critiquin el que és evident de tant en tant".Creu que no té "gaire sentit" que els comuns "aplaudeixin televisar el poder militar" i que als llocs on haurien d'estar els ministres d'Unides Podem, al costat dels ministres socialistes, només hi hagi militars, en referència a les compareixences públiques en què el govern espanyol informa de l'evolució de la pandèmia. "No pot ser que abans fessin crítiques que, al nostre parer, eren correctes, i que a dia d'avui no estiguin sortint a dir el que realment pensen", afegeix el diputat de la CUP, que creu que això no debilitaria els comuns, sinó que els enfortiria.La CUP també ha advertit que el primer que s'haurà de fer un cop s'acabi la lluita contra el coronavirus és finalitzar "la intervenció" i el "155 indirecte". També s'haurà d'abordar amb quina perspectiva s'aborda la "batalla per veure qui paga la crisi". En aquest sentit, la formació insisteix que han de ser "els grans propietaris i els bancs" i no la classe treballadora.Després que el conseller d'Interior, Miquel Buch, relacionés les 1.714.000 mascaretes enviades pel govern espanyol a Catalunya amb la derrota del 1714, la CUP ha considerat que no va ser "el més encertat" i li retreu que centri l'atenció en això i no en la "mala gestió" de Sánchez. Amb tot, no rebutgen que les unitats destinades per a Catalunya "puguin tenir un origen en una mala intenció d'algú" però creuen que "mai s'ha de picar": "Una cosa és denunciar políticament el que va significar el 1714 per la història del país, però creuar i entrar en debats que no ens aporten res al tema de fons, no".Aragonès creu que, si la hipòtesi de la intencionalitat és correcta, des de Madrid han aconseguit l'objectiu de "no debatre sobre la mala gestió". En canvi, explica que s'hauria d'haver apuntat a "si 1.714.000 són suficients o no", o per què no han arribat les que s'havien promès.La CUP descarta fixar una data d'eleccions però assenyala que "no té sentit" un Govern amb forces que es "contradiuen".Finalment, la CUP ha descartat que s'hagi de fixar ara una data d'eleccions, com tenia previst el president del Govern un cop aprovats els pressupostos, abans de l'epidèmia. Tot i això, sí que constaten que l'executiu està "molt esgotat" i que les "contradiccions" entre JxCat i ERC es fan evidents cada dia a les rodes de premsa on informen de l'evolució de la Covid-19. El diputat de la CUP ha manifestat que ara no és moment de discutir sobre el moment polític i sí de poder fiscalitzar el Govern, traslladar les propostes per sortir d'aquesta crisi sanitària i evitar que es converteixi en una crisi social "molt greu".

