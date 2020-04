L'atac d'un altre os s'apunta com a possible causa de la mort de Cachou

Pla de detall del moment de la necròpsia a l'os Cachou. Foto: Conselh Generau d'Aran

Els primers resultats de la necròpsia de l'os Cachou, trobat mort el passat dijous en un indret de difícil accés de la Val d’Aran , apunten a "una agressió produïda molt probablement per un altre os i una posterior caiguda d'uns 40 metres per un terreny molt abrupte". Són les conclusions preliminars de la necròpsia del Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge de la UAB i l'acta de recollida del cadàver.Durant l'examen de la necròpsia s'ha pogut constatar que l'animal presentava "ferides perforants amb hemorràgies al costat esquerre del cap (per sota de l'orella i coll proximal), que corresponien a ferides ante mortem". En tractar-se d'un mascle adult, es dedueix que només un altre os pot causar-li aquestes lesions, segons indica l'informe.Segons ha comunicat el Conselh Generau d'Aran l'os mostrava "un bon estat corporal i no s'ha observat cap lesió macroscòpica ni òrgan vital alterat". Malgrat això, es realitzaran proves complementàries per a descartar causes infecto-contagioses i altres. Des del Conselh s’indica que atesa la situació actual, els laboratoris no treballen al ritme habitual i els resultats de les analítiques poden tardar “algunes setmanes”. Serà amb aquests resultats quan s'elaborarà l'informe complet de la necròpsia.Cachou, un mascle de sis anys, feia un mes i mig que havia abandonat la cova d'hibernació, i s'havia mogut per Mijaran, França i el Baish Aran. Al cap d’unes hores del decés, l’entitat ecologista Ipcena va lamentar la mort de l’os Cachou i va reclamar “transparència” sobre les seves causes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor