Sánchez compareixerà dimecres vinent al Congrés amb la nova pròrroga de l'estat d'alarma en l'horitzó

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés dimecres que ve, 22 d'abril, a les 9 del matí i podria demanar una nova pròrroga de l'estat d'alarma. Fonts parlamentàries han explicat que la compareixença és "a petició pròpia per informar del Consell Europeu i, en el seu cas, acumuladament, sol·licitar la pròrroga de l'estat d'alarma".El president de l'executiu espanyol es va mostrar convençut al ple de la setmana passada que caldria ampliar-lo com a mínim fins a l'11 de maig. "Ja els avanço que estic convençut que d'aquí a 15 dies hauré de tornar [al Congrés] a prorrogar el decret d'alarma", va dir durant la compareixença per prorrogar-lo fins al 26 d'abril.

