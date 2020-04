La Fiscalia investiga la residència d'Ullastrell, on han mort un terç dels avis per coronavirus

La Fiscalia de Terrassa investiga la gestió de la residència d'Ullastrell (Vallès Occidental) davant la crisi del coronavirus, on des de l'inici de la pandèmia hi han mort 11 dels 32 avis que hi vivien i 10 més es troben infectats, segons el centre. Davant d'aquesta situació, el diumenge 12 d'abril tècnics de la Generalitat van dur-hi a terme una inspecció i van traslladar alguns residents infectats a l'Hospital General de Catalunya, a Sant Cugat del Vallès, segons ha confirmat Salut.La investigació arriba després que dues treballadores -ara acomiadades- posessin en coneixement de les autoritats que no s'estaven seguint els protocols sanitaris per part de la direcció del centre geriàtric, on hi ha 10 usuaris i set treballadors infectats, segons la mateixa residència. En declaracions a, expliquen que si van denunciar el cas és pel bé dels avis i no pas per causar perjudicis a la propietària, de la qual han rebut amenaces "d'acabar a la presó".Segons missatges de veu als quals ha tingut accés, la direcció insta els treballadors a estalviar material, fins i tot restant importància a l'ús de guants i mascareta. En una de les notes culpa les auxiliars de "carregar-se en cinc dies mig litre de crema i una caixa de guants" i els reclama que no agafin trucades dels fills dels residents per no col·lapsar la centraleta.Les denunciants indiquen que "per als propietaris, els avis que hi viuen tan sols són números", i que avantposen els guanys econòmics a qualsevol vida humana. A més, asseguren que l'escassetat de material les ha fet passar per situacions higiènicament "desagradables".Per la seva banda, l'alcalde d'Ullastrell, Jaume Puig, manifesta la seva "preocupació i inquietud" pels fets. A més, declara que dimecres passat el consistori va ser contactat per la Fiscalia, "alertada per l'alt nombre defuncions per coronavirus, preguntant sobre el conflicte i demanant dades objectives de la residència".Tractant-se d'una empresa privada, el batlle explica que van posar en coneixement de l'òrgan jurídic, de Salut i d'Afers Socials la relació del consistori i la residència durant la pandèmia, centrada en la donació d'EPIs, la desinfecció de les instal·lacions i residus i la recerca de nou personal a través del servei d'ocupació. A més, també van compartir el material proporcionat per les extreballadores. En un comunicat , l'Ajuntament exposa els fets i expressa "tota la seva col·laboració" amb la Fiscalia.Una de les querellants explica aque la van fer treballar estant infectada: després de presentar símptomes de contagi estant confinada a la residència, la matinada del divendres 27 de març va ser traslladada a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) per fer-li la prova de detecció; 36 hores després sabria els resultats però des del mateix hospital se li va donar un document en què es recomanava el seu aïllament fins que es conegués.Divendres al matí, segons explica, va mostrar el document a la directora que, restant importància a la recomanació i recordant que no es tractava d'una baixa, li va ordenar canviar-se i posar-se a treballar. Malgrat trobar-se indisposada va prendre's un paracetamol i va començar la seva jornada, entrant en contacte amb companyes i usuaris.Poc després, tal com relata, va rebre la notícia per part de la mateixa directora de la residència que el metge del centre havia certificat el seu "negatiu", pel que va continuar amb normalitat -i sorpresa- malgrat trobar-se malament. La mateixa nit se la va obligar a abandonar el confinament "de males maneres".Un cop acabada la jornada, va trucar a MútuaTerrassa estranyada per la rapidesa de la prova, i explica que quan li van dir que els resultats encara no havien sortit i que a més, eren confidencials i només ella els coneixeria. "Se'm van disparar totes les alarmes", indica.Dissabte, aconsellada per la policia, va posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera, que li va atorgar la baixa laboral, document al qual ha accedit aquest mitjà. Poc després va comunicar-ho al centre, que l'esperava el dilluns a les set del matí.En conversa telefònica amb aquest diari, la propietària de la residència nega totes les acusacions i avisa que "qui els acusi de mentides ho pagarà" en un judici. A més, explica que "no té constància" de la investigació de Fiscalia i defensa la legalitat de l'acomiadament exposat sobre aquestes línies, que justifica al·legant que aquesta persona "no va presentar-se a treballar malgrat no comptar amb la baixa".En aquesta direcció, diu que ha enviat "centenars de missatges" a les administracions competents reclamant material, i descarta l'incompliment de qualsevol protocol. A més, malgrat que responsabilitza la Generalitat de la falta d'equips de protecció, indica que al seu centre comptava amb milers de mascaretes i dobles guants, bates, pantalles protectores i ulleres.Sobre el paper de l'ajuntament, creu que el govern municipal i la part denunciant "són família perquè aquí tothom és família" i declara que "ningú s'ha ficat en contacte amb ells". A més posa en dubte els contactes entre Ajuntament i Fiscalia.

