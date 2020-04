«La recepta de la Mercè»: nutella de xocolata i plàtan

Després d'unes quantes receptes en les quals ens han ajudat els nens, és l'hora de cedir-los tot el protagonisme! Aquests dies de confinament són ideals per fer els primers passos a la cuina, i la nutella de xocolata i plàtan és perfecta per deixar que els nens s'estrenin com a xefs.Mercè Brunés, de la Masia el Folló (Tagamanent) ens explica com elaborar aquesta recepta senzilla, nutritiva i saludable per a la qual podem aprofitar plàtans que han madurat massa.

