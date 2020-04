Rousaud impulsa una plataforma per denunciar la «corrupció» al Barça

Continua la guerra oberta al Barça entre Emili Rousaud, exvicepresident institucional del club -va dimitir fa tan sols una setmana-, i la junta directiva liderada per Josep Maria Bartomeu. Si divendres passat Rousaud va assenyalar que "algú havia posat la mà a la caixa" en l'afer de les xarxes socials, aquest dimarts ha emès un comunicat per informar que ha posat en marxa una plataforma per arribar al fons de la qüestió. De fet, en el mateix comunicat assenyala que hi ha hagut "corrupció" -en majúscules- al club."L'existència de CORRUPCIÓ [sic] al si del club queda palesa amb el fet ja demostrat que s'han fet desaparèixer contractes entre companyies vinculades (una radicada a un paradís fiscal que vulnera la llei de prevenció de blanqueig de capitals) a fi i efecte d'evitar els controls interns, les aprovacions per part del comitè d'adjudicacions (que vetlla per la compra a preus de mercat) i de la junta directiva", apunta el text."Les afirmacions categòriques que he efectuat sobre aquest assumpte són absolutament certes i demostrables; les opinions que he manifestat són absolutament fonamentades. La qual cosa em permet manifestar que la querella anunciada no té cap mena de fonament", destaca Rousaud sobre la denúncia que interposarà el club contra ell, tal com es va acordar en la junta telemàtica celebrada ahir amb tots els directius.Segons l'exvicepresident, que havia de ser el successor de Bartomeu com a candidat a la presidència del Barça, ell ja va posar de manifest les "irregularitats", causants directes de la seva dimissió. "No es pot menystenir que és una obligació moral, però també jurídica, denunciar públicament unes actuacions irregulars que poden ser constitutives de delicte", destaca Rousaud en el comunicat.

