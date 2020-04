El govern espanyol investigarà si Rajoy s'ha saltat el confinament

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmat que les forces de seguretat investiguen si l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy se salta el confinament per anar a caminar ràpid als voltants del seu domicili a Madrid, tal com apunten unes imatges que ha difós La Sexta Grande-Marlaska ha avisat que, en cas que s'acrediti la vulneració del confinament, "la norma s'aplicarà en els termes en què s'hagi d'aplicar". "El nom no determina una aplicació o una altra de la mateixa", ha remarcat el ministre d'Interior en roda de premsa aquest dimarts a la tarda, en la qual també ha apuntat que "el principi de legalitat és un pilar" de l'estat de dret.

