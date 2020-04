El Govern dona pràcticament per fet que aquest estiu no se celebraran festivals a Catalunya

Els grans festivals musicals d'aquest estiu a Catalunya estan pràcticament perduts, segons la Generalitat. Aquesta tarda, la consellera de presidència Meritxell Budó ha volgut avisar que el més probable és que no es puguin celebrar els festivals previstos.Segons un estudi sobre l'impacte dels festivals musicals de la conselleria de Cultura, a Catalunya hi ha 400 festivals concentrats especialment entre la primavera i l'estiu a les demarcacions de Girona i Barcelona. Fins ara, només s'han anul·lat el Polo Music Festival i el Terramar de Sitges i el Primavera Sound s'ha posposat a finals d'agost.El Govern ha posat en marxa un "pla de rescat" per a la cultura catalana amb un impacte econòmic de 31 milions d'euros. Una tercera part, segons ha aprovat aquest dimarts el consell executiu, prové d'una línia de crèdits de l'Institut Català de Finances (ICF). Aquests crèdits poden sol·licitar en quantitats que oscil·len entre els 20.000 i els 300.000 euros, retornables a 5 anys i amb el primer any de carència. En aquests moments hi ha més de 80 sol·licituds, que es començaran a formalitzar previsiblement aquesta mateixa setmana. L'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) valorarà l'elegibilitat dels projectes, segons ha assenyalat la portaveu Meritxell Budó.L'ICEC, a banda, engega una línia de subvencions de 8 milions d'euros que, segons el pla de l'executiu, "ajudarà a finançar" les despeses generades durant el període de crisi des del dia de tancament i inclou costos d'estructura, de serveis, lloguers, o pagament de quotes. La intenció és crear diversos trams de despesa justificable "per no deixar fora ni petites empreses ni tampoc les més grans". La previsió és convocar aquesta línia de subvencions al juny, i no se'n descarten noves convocatòries, tal com té planejada la conselleria que lidera Mariàngela Vilallonga.En un altre apartat de les iniciatives aprovades s'hi troben dues ajudes a la compra de llibres per a les biblioteques públiques que sumen en total més de 4 milions d'euros. El sistema d'adquisició bibliotecària, per tal que aquests centres adquireixin novetats en català a les editorials, rep 2,2 milions d'euros. Els ajuntaments disposaran d'1,7 milions en subvencions per a la compra de llibres i diaris per a les biblioteques. També s'ha acordat destinar 120.000 euros a la compra de llibres electrònics.En un altre bloc, les aportacions extraordinàries a fons perdut de 4 milions d'euros per a equipaments culturals que estan vinculats a la Generalitat i han vist com la recaptació per assistència de públic ha quedat anul·lada perquè han hagut de tancar les portes.Totes aquestes mesures volen aportar ajuda a un sector que ha rebut amb especial força l'impacte econòmic de l’emergència sanitària. Han hagut de tancar teatres, cinemes, sales de concerts, museus, biblioteques o arxius, i s'han cancel·lat cursos, festivals, passions de Setmana Santa i ajornat grans cites com el Sant Jordi.

