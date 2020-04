Cuixart, Rull, Turull i Forn sortiran de la presó de nou per treballar

Raül: "He decidit que, fins que l'alerta sanitària no canviï substancialment, no reprendré la feina fora de la presó. Crec que així puc contribuir a contenir més i millor la pandèmia. Força i ànims!" https://t.co/cgkVZTOw9I — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) April 14, 2020

La Generalitat ha autoritzat aquest dimarts que els presos amb l'article 100.2 del reglament penitenciari o amb tercer grau puguin retornar progressivament a la feina. Des que va començar l'estat d'alarma, estaven confinats a la presó. El Departament de Justícia ha detallat que els interns hauran d'acreditar que les empreses per les quals treballen han reprès l'activitat.En aquesta situació, s'obre la porta perquè els presos polítics que poden treballar puguin tornar a sortir de la presó durant unes hores al dia. El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, sortirà demà per dirigir presencialment la seva empresa. El vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ha reclamant que es permeti a Cuixart passar el confinament fora del centre penitenciari "tal com demana l'ONU, el Consell d'Europa o Front Line Defenders, i que els poders de l’Estat abandonin les amenaces i coaccions als funcionaris".Els dirigents de JxCat, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn sol·licitaran poder sortir a partir de Lledoners i està previst que ho facin durant aquesta setmana. Jordi Sánchez, Carme Forcadell i Dolors Bassa, que feien tasques de voluntariat o cuidaven persones d'edat avançada, no podran sortir.Per la seva banda, Raül Romeva ha dit a través de Twitter que no tornarà a la feina fins que no canviï "substancialment" la situació d'alerta sanitària. "Crec que així podré contribuir més i millor a la pandèmia", ha dit l'exconseller d'Exteriors. Oriol Junqueras tampoc té previst sortir per ara, segons han confirmat fonts jurídiques d'ERC.Justícia ha apuntat que es tracta d'una mesura per garantir els mateixos drets i oportunitats laborals per a la població reclusa que per a les persones en llibertat. Si els interns no poden acreditar que l'empresa s'ha reactivitat, no podran sortir. Aquells presos que surtin del centre penitenciari, a més, no podran compartir cap espai ni estar en contacte amb els presos que no surtin a l'exterior. D'aquesta manera, la Generalitat vol impedir que es propagui el virus a l'interior de les presons, uns espais considerats de risc.En funció del nombre d'interns que acreditin la represa d'activitat als seus llocs de treball, la Secretaria de Mesures Penals decidirà si es canvien de mòdul o si es traslladen en centres oberts. A dia d'avui, a Catalunya, hi ha 1.841 presos en tercer grau i 22 en 100.2 laboral. De tots aquests, només 207 continuen confinats a la presó i la resta passen el confinament al seu domicili. Justícia ha remarcat també que ni tots els presos en tercer grau o 100.2 tenen feina ni tampoc es reprèn l'activitat de tots els que en tenen.En el cas concret dels presos polítics, continuen tancats a la presó després que les juntes de tractament de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses no autoritzessin un confinament domiciliari. La decisió es va prendre després d'una amenaça del Tribunal Suprem als funcionaris de presons.

