Els alumnes de la UB reclamen «generositat» pel coronavirus i que «cap estudiant es quedi enrere»

En tot cas, per a aquells alumnes que no es pugui garantir l'accessibilitat a aquests recursos, el Consell demana que no se'ls exigeixi fer treballs i pràctiques que requereixin eines que no estiguin a disposició de tot l'alumnat.Pel que fa a l'avaluació, l'alumnat demana que es garanteixi el model d'avaluació única en totes les assignatures i que es pugui demanar “fins al dia de l'examen”. Un altre punt que proposa és que s'eliminin les notes mínimes de les parts pràctiques.En tot cas, si hi ha alumnes que consideren que no poden continuar el curs en aquestes circumstàncies, el Consell de l'Alumnat demana que se'ls anul·li la matrícula i se'ls retorni l'import, i que no es cobri el recàrrec per segones matrícules.Un altre punt que es posa de manifest és el de la dificultat econòmica derivada de la crisi. El Consell de l'Alumnat demana que es garanteixi que "cap estudiant hagi de deixar la universitat" a causa d'aquesta situació, i reclama "les ajudes necessàries" als estudiants que tinguin "una situació socioeconòmica desfavorable i sobrevinguda". Si això no passa, "s'hauria de reformular les Beques UB per a situacions sobrevingudes", afegint-hi, indiquen, els diners proporcionals destinats a tasques de manteniment i funcionament dels edificis durant el tancament de la universitat.Finalment, també demanen "no allargar en cap cas" el curs acadèmic, perquè suposa “un perjudici” per als estudiants que aprofiten l'estiu per treballar o que tornen a casa i no disposen d'habitatge a Barcelona.