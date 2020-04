L'oposició demana a Buch que abandoni la «confrontació» amb l'Estat durant la pandèmia

L'oposició ha carregat contra el conseller d'Interior, Miquel Buch, durant la compareixença telemàtica al Parlament, aquest dimarts a la tarda. El diputat de Cs Jean Castel li ha demanat "responsabilitat" per afrontar la crisi sanitària i deixar de veure "fantasmes on no hi són". Castel també ha retret a Buch la polèmica per les 1.714.000 mascaretes que l'Estat ha enviat a Catalunya . En la mateixa línia, el diputat del PSC Carles Castillo ha criticat l'"actitud" de Buch a les rodes de premsa en creure que "no ajuda" la "canterella" quan pronuncia govern espanyol en castellà. Marc Parès, diputat dels comuns, ha afegit que ni la "recentralització" ni la "confrontació" entre territoris portaran la "solució" pel coronavirus.Al seu torn, la diputada del PP Esperanza García ha lamentat que Buch estigui "capficat en jocs lingüístics" i "deliris de la Guerra de Successió". La parlamentària també ha criticat que el conseller es dirigeixi a l'executiu espanyol en castellà.Castel ha etzibat a Buch que ara no són "moments per fer política nacionalista". "Vostè també és l'Estat", ha destacat. El diputat de Cs ha emplaçat el conseller a donar dades "exactes" durant les compareixences i que aquestes incloguin els registres, identificacions i detencions fets per tots cossos i forces de seguretat de l'Estat a Catalunya durant l'estat d'alarma. Castel ha retret el "rerefons" de Buch quan pronuncia en castellà el concepte 'govern espanyol'. "El rerefons no toca. Toca estar al costat de la ciutadania", ha manifestat. Finalment, la formació liberal ha demanat més "respecte institucional" i "coordinació" entre els diferents cossos de seguretat.Per la seva banda, Castillo ha iniciat la intervenció destacant que algunes declaracions de Buch en roda de premsa han estat "dignes del Club de la Comèdia" o del Polònia de TV3. Castillo ha dit que la conselleria d'Interior no està fent una mala gestió de la crisi sanitària però que el conseller sí que té un "problema" en la seva comunicació amb els mitjans. Per això, li ha dit que la coordinació i la comunicació pública ara mateix són "essencials" i que s'ha de garantir que la ciutadania compleixi les mesures de confinament. "Comparteixen experts amb l'Estat i tenen totes les competències en la gestió. No cal aquesta actitud", ha manifestat Castillo.Parès, diputat dels comuns, ha constatat una vegada més que cal definir un nou model de seguretat pel país. Ha argumentat que l'única manera "justa" per articular una acció multinivell per solucionar la crisi serà a partir de la "coordinació" i la "cooperació" entre administracions. El diputat ha dit que Buch ha de "rectificar" i canviar l'estratègia comunicativa perquè no va en la direcció de cooperar. També ha dit que no entén perquè Buch, "des del primer dia" insisteix en un discurs de "confrontació" entre Catalunya i Espanya.Pel que fa als grups independentistes, Maria Sirvent (CUP) ha constatat que en un sol mes ja hi ha hagut el doble de sancions aplicant l'anomenada "llei mordassa" que en tot el 2019, i ha opinat que la qualificació dels incompliments és "absolutament discrecional". La diputada anticapitalista també ha apuntat que les sancions administratives són una "càrrega" perquè s'inverteix el mecanisme i és l'acusat qui ha de demostrar la seva innocència, amb el testimoniatge d'un agent de l'autoritat. "Qui decideix què és i què no és desobediència?", ha preguntat Sirvent a Buch.Per la seva banda, la diputada d'ERC Montserrat Fornells ha preguntat al conseller si els agents dels Mossos es faran la prova de PCR abans de reincorporar-se. Fornells també ha carregat contra la decisió de l'Estat de retirar el confinament total, i ha animat el Govern a preparar-se per "la reconstrucció del país", posterior a la crisi sanitària. Finalment, Ferran Roquer (JxCat) ha criticat el vocabulari "bèl·lic" de l'executiu espanyol, i ha defensat Buch amb el terme gobierno de España -en castellà-: "És que és així com es diu", ha subratllat Roquer.

