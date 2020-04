El TSJC ordena als Mossos no reincorporar els agents fins que donin negatiu al test

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat aquest dimarts al Departament d'Interior no reincorporar al servei cap agent dels Mossos d'Esquadra que hagi estat en aïllament preventiu fins que no se'ls faci el test PCR i donin negatiu en coronavirus. La setmana passada hi havia uns 2.000 agents aïllats i 100 positius confirmats.La providència del TSJC, dictada en el marc de les mesures cautelaríssimes que va demanar el sindicat USPAC, es refereix tant als agents aïllats per simptomatologia de la Covid-19 i com als que hagin estat en contacte amb un malalt, i ordena prioritzar les persones que ja hagin acabat el tractament d'aïllament a l'hora de fer tests.El jutge també demana al Govern adoptar "les mesures necessàries" per fer les proves a casa dels agents aïllats, per evitar que se saltin el confinament. L'ordre arriba després que requerir a la conselleria explicacions sobre si estava complint les mesures cautelaríssimes dictades el 2 d'abril per lliurar tests i mascaretes als agents del cos.

