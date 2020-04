Els ERTO pel coronavirus freguen les 90.000 empreses i 690.000 treballadors afectats

Catalunya ha registrat 89.584 Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) des de l'inici de la pandèmia de Covid-19 i ja hi ha 659.152 treballadors que cobraran l'atur temporalment, segons les últimes dades actualitzades pel Departament de Treball aquest dimarts. En el primer dia de retorn parcial a la feina, més de 172 empreses han presentat un ERTO amb gairebé 962 afectats nous. Les persones que passar a cobrar la prestació d'atur temporalment a conseqüència de la crisi del coronavirus ja representen el 18,9% de la població ocupada a finals d'any. Els ERTO amb causa de força major representen el 95,3% dels presentats a la direcció general de Treball, i afecten el 88,2% dels treballadors.Barcelona continua sent l'epicentre de gran part dels expedients, amb 65.052 ERTO que inclouen 516.593 persones. Les comarques gironines han rebut 10.161 expedients per a 64.502 treballadors. A Lleida n'hi ha 5.006 per a 28.238 persones. El Camp de Tarragona 7.185 empreses han registrat expedients amb 40.928 afectats i a les Terres de l'Ebre el recompte és de 2.180 expedients amb 8.891 persones.

