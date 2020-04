«Killing Eve», la sèrie d'HBO que parla en català

Girona, protagonista a la sèrie Foto: HBO

Barcelona, present a «Killing Eve» i set de rodatge del passat setembre Foto: HBO

Un dels moments de la sèrie a Barcelona, ambientada però com si fos Girona Foto: HBO

Passejant pels carrerons del Born de Barcelona, per la zona portuària o fent un vol pels barris de Girona parlant amb un català més que notable. Així hem pogut veure a la Villanelle, l'assassina protagonista de Killing Eve, una de les produccions estrella de la cadena HBO a través de la seva plataforma La sèrie ha despertat passions a Catalunya en l'estrena de la tercera temporada -aquest passat dilluns 13 d'abril- gràcies a les localitzacions i novetats que s'han pogut veure en el primer episodi de la tercera temporada. Girona i Barcelona apareixen a Killing Eve com dues de les ciutats on Villanelle aterra en la nova trama.Jodie Comer, actriu coprotagonista de la sèrie, va rodar múltiples escenes a la capital catalana durant l'estiu de 2019 i el setembre passat . En un català gairebé perfecte i en diverses zones de Barcelona -ambientades posteriorment com si fos la zona antiga de Girona- es desenvolupen diversos moments de la trama on es poden veure moltes referències en la llengua pròpia del país.La sèrie és un éxit absolut per a la plataforma d'HBO, que segueix recollint xifres d'audiència molt notòries tot i la forta competència amb Netflix, Amazon i l'acabada d'aterrar Disney. Killing Eve ha recollit premis Emmy i Globus d'Or, amb una parella d'actrius -Jodie Comer i Sandra Oh- que han enamorat milions d'espectadors arreu del món i ara han recollit fans arreu de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor