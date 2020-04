CCOO i UGT fan una crida als treballadors a denunciar qualsevol risc en el retorn a la feina

Segons la UGT, al voltant d'un mig milió de treballadors han hagut de tornar a treballar aquest dimarts a Catalunya. Presencialment ho faran aquells que no puguin treballar des de casa, com és el sector de la construcció. No totes les empreses han tornat a la feina perquè algunes no han tingut temps d'adquirir equips de protecció individual (EPI) o no tenen plans de contingència, expliquen. Al llarg de les primeres hores del retorn parcial a la feina els sindicats no han rebut una allau de queixes però sí que s'han detectat companyies que miraven de reduir la feina des de casa."Algunes empreses administratives, de telemàrqueting o de transport han confós l'acabament del permís retribuït amb tornar a la situació anterior a l'estat d'alarma", ha explicat a l'ACN Núria Gilgado, secretària de Política Sindical de la UGT. Gilgado ha recordat que el treball presencial no s'ha d'incrementar en cap cas que sigui evitable. "Les empreses no han de tornar al treball presencial ni molt menys. Totes les feines que es puguin fer des de casa s'han de continuar fent des de casa", ha remarcat. El sindicat assegura que hi ha empreses que han demanat a persones amb fills a càrrec que tornin a treballar de manera presencial, encara que el treballador no tingui on deixar els nens perquè les escoles estan tancades.Per part de la federació estatal del sindicat, han reclamat una regulació exhaustiva del teletreball en els convenis col·lectius un cop passi la crisi sanitària per "posar fi als abusos", ja que han detectat "un augment exponencial d'hores de feina" entre les persones que treballen des de casa. Segons el sindicat, uns 10 milions d'espanyols treballen des de casa. "El teletreball no està exempt de riscos laborals, principalment ergonòmics i psicosocials", apunten en un comunicat.Tots dos sindicats han assegurat que s'està tornant a la situació anterior al 30 de març i han valorat positivament el descens de l'ús del transport públic en comparació amb el període abans de Setmana Santa. Segons TMB, l'afluència al metro de Barcelona ha sigut un 6% inferior a la de la darrera setmana de març. Per evitar aglomeracions, la secretària d'Acció Sindical de CCOO, Cristina Torres, ha demanat que es flexibilitzin els horaris d'entrada i sortida a la feina.D'altra banda, les organitzacions sindicals s'han mostrat preocupades per la represa de l'activitat en aquelles petites i mitjanes empreses on no hi ha representació sindical. En aquest sentit, recorden que és "imprescindible" complir amb les mesures preventives pactades amb les patronals catalanes i el Govern, com la distància de dos metres entre treballadors i la priorització del teletreball en totes les activitats productives.Per fer front a totes les denúncies que es generaran aquests dies, CCOO i UGT veuen necessari un increment de la dotació que rep la Inspecció de Treball per part de la Generalitat. "Hem demanat que s'estableixi un mecanisme d'urgència per poder posar les denúncies dels treballadors que es trobin indefensos perquè la Inspecció ara mateix disposa de pocs recursos per abordar totes les situacions que es puguin donar", explica Gilgado.Alhora, reclamen que l'autoritat competent pugui aturar les activitats que posen en risc la salut dels treballadors. En aquest sentit, el sindicat dirigit per Javier Pacheco ha demanat al Govern que coordini les forces de seguretat, els Mossos d'Esquadra o la Guàrdia Urbana amb la Inspecció de Treball i la Seguretat Social per si cal la seva actuació.Els sindicats majoritaris han animat a tots els treballadors a posar-se en contacte amb ells si detecten qualsevol incompliment de les mesures de seguretat. Aquest cap de setmana els delegats sindicals de SEAT van denunciar la direcció de l'automobilística a la Inspecció de Treball per mirar de reincorporar a la feina una part de la plantilla "sense les mesures de seguretat imprescindibles".