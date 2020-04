La Cambra assenyala que el 65% dels que treballen en primera línia contra el virus són dones

L'Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE) de la Cambra de Comerç de Barcelona ha explicat avui que hi ha 715.000 persones a Catalunya que estan en la primera línia de lluita contra la Covid-19 i d'aquestes, el 65% són dones. L'Observatori ha fet una anàlisi de la crisi en clau de gènere reclama una compensació en dies festius i pagues compensatòries seguint l’exemple d'altres països europeus i que les dones estiguin presents en la pressa de decisions, tal i com marca el cinquè ODS de les Nacions Unides.El col·lectiu més decisiu en aquesta primera línia és el sanitari, hospitalari i farmacèutic, un 28% del total (unes 200.000 persones), amb una àmplia majoria de dones (el 70%). A aquest caldria afegir el que treballa en residències de gent gran i persones amb malalties, que són unes 44.000 persones, i on la presència femenina volta el 84%. Un segon grup de treballadors el formen els empletas d'establiments d'alimentació. És el segon més nombrós, al voltant de 135.000 persones, i el percentatge de dones és del 64%. La Cambra també recorda al personal de neteja, on el 86% són dones. Finalment, cal esmentar els cossos de seguretat i bombers (15% de dones), els transportistes de mercaderies (12% dones) i els treballadors de serveis postals obligatoris (56%).L'ODEE recorda que la resposta més dràstica per combatre la pandèmia s'ha produït en aquells països governats per dones: Alemanya, Nova Zelanda, Bèlgica, Finlàndia, Dinamarca i Islàndia. L'Observatori de la Cambra posa de manifest la preocupació sobre com es podrà fer el desconfinament dels pares i mares treballadores si les escoles continuen tancades i els avis no poden fer el suport en la cura dels infants.

