#AsíNO❗

Sorprendidos un surfista y un bañista en las playas de Guardamar del Segura (Alicante) durante el #estadodealarma.



La @guardiacivil los localizó a pesar de encontrarse en lugares de difícil acceso para evitar ser vistos y denunciados.#QuédateEnCasa 🚫🏄‍♂️ 🏊‍♂️ pic.twitter.com/Fgv4b6yYKW — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) April 14, 2020

Tot i l'estat d'alarma encara hi ha persones que fan cas omís a les indicacions de les autoritats sanitàries i les prohibicions recollides al decret de l'estat d'alarma. És el cas de dues persones -un surfista i un banyista- que van saltar-se el confinament i van ser denunciats per la Guàrdia Civil a Guardamar (Baix Segura).Els veïns van alertar de la presència de les dues persones als cossos i forces de seguretat que van denunciar-los per incomplir el confinament. Segons informa la Guàrdia Civil, el surfista estava en una zona de "molt difícil accés" i amb tràfic restringit de vehicles.L'home va manifestar que desconeixia que estigués prohibit fer esport dins de l'aigua. En el segon cas, el banyista estava en una platja amagada, "impossible" de veure des de la carretera.

