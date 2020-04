El ple per aprovar els pressupostos de la Generalitat serà el divendres 24 d'abril

El proper ple del Parlament serà el 24 d'abril, segons ha decidit aquest dimarts la junta de portaveus i han confirmat fonts parlamentàries a l'ACN. Es tracta del primer ple que farà la cambra catalana des de l'estat d'alarma pel coronavirus i es votaran els pressupostos , la llei d'acompanyament als pressupostos i diversos decrets que ha aprovat últimament el Govern en relació a la gestió de la crisi per la pandèmia.La mesa ha acordat en la reunió d'aquest dimarts que al proper ple es pugui fer vot telemàtic o delegació de vot i que es farà en un format reduït de màxim 21 diputats. Les intervencions al ple seran de manera presencial.Junts per Catalunya (JxCat) ha celebrat que es pugui exercir el cot telemàtic en aquest ple, i ha aprofitat per demanar que les sessions de control al Govern es puguin fer a distància per tal de complir amb les mesures de seguretat recomanades.El portaveu del grup parlamentari, Eduard Pujol, ha valorat positivament una "millora necessària per adaptar el Parlament al segle XXI" i ha afegit que "dona garanties democràtiques i garanteix la legitimitat i la representativitat pròpies de la cambra".

