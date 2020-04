Una immobiliària pressiona per fer fora en ple confinament les famílies d'un bloc ocupat a Barcelona

Aquest dimarts a les 12 del migdia les 10 famílies que viuen al número 39 del carrer Sagunt de Barcelona, al districte de Sants Montjuïc, han vist com la propietat canviava el pany de la porta d'entrada a l'edifici sense comunicar-ho abans. Pocs dies abans del 8 de març els veïns -dones i menors- van ocupar els immobles en el marc d'una acció coordinada pels grups d'habitatge de Barcelona i van batejar el bloc amb el nom de Ca la Cristina.L'edifici és propietat de la immobiliària Dinder Trade SL, representants de la qual s'han presentat avui a l'edifici. No ho han fet sols, sinó acompanyats d'altres persones que s'han identificat com a empleats de l'empresa City Lock. A la seva pàgina web, la companyia informa que fa tasques de vigilància d'immobles i de "prevenció" de l'okupació de pisos. Una tasca similar a la realitzada per Desokupa.Els veïns consultats expliquen que han comprovat com els representants de l'empresa canviaven el pany del portal i denuncien que la immobiliària els vol pressionar per fer-los fora en ple confinament. Segons els veïns, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra eren presents a l'edifici en aquell moment. Un cop canviat el pany, sempre segons el relat dels veïns, els representants de la propietat han anat a tots els pisos per comprovar que estaven ocupats. Quan ja han passat més de quatre hores dels fets, continuen fent acte de presència a l'exterior de la finca.Quan els grups d'habitatge de Barcelona van fer pública l'ocupació asseguraven que cap de les persones que havia entrat a viure a l'edifici disposava de cap altre lloc on viure. L'intent de fer-les fora, per tant, vulneraria el decret d'habitatge de la Generalitat, que obliga a oferir lloguer social abans de desnonar Fonts dels Mossos d'Esquadra consultades perconfirmen que s'han desplaçat fins a l'edifici i informen que un cop allà han identificat diverses persones -sense especificar quantes- que s'han presentat com a representants i advocats de la propietat. "Han argumentat que canviaven el pany per entrar i conèixer l'estat de la finca", expliquen les fonts policials.Les mateixes fonts asseguren que han comunicat a les persones identificades l'obligació de facilitar una clau del nou pany a totes les famílies a l'edifici. "En cas contrari, podrien ser denunciades per un delicte de coaccions", apunten.Segons els Mossos, els agents han pogut veure com els representants de la propietat entregaven les claus a dues famílies. Les fonts consultades informen que la resta de famílies poden presentar denúncia en cas de no rebre-les. Per ara, el cos ha informat dels fets al jutjat.

