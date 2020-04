VÍDEO «Valeria», la nova sèrie de Netflix que adapta les novel·les d'Elisabet Benavent

Valeria (interpretada per Diana Goméz) és una escriptora en crisi, tant per les seves novel·les com pel seu marit i la distància emocional que els separa. Es refugia en les seves tres millors amigues : Carmen (Paula Malia) , Lola (Silma López) i Nerea (Teresa Riott) , que li donen un suport incondicional . Totes elles es veuen immerses en un remolí d'emocions sobre amor , amistat , gelosia , infidelitat , dubtes, desamors , secrets , treball , preocupacions, alegries i somnis sobre el futur.



Maxi Iglesias, Ibrahim Al Shami, Eva Martín, Fran Bleu, Ángel de Miguel, Alexandra Prokhorova i Dominga Bofill tanquen un repartiment que promet ser una delícia per a tots els amants de les històries i novel·les de Benavent. El 8 de maig, a la plataforma.

Les històries i les problemàtiques de Valeria, el destacat personatge de la famosa escriptora Elisabet Benavent, cobrarant vida a través d'una nova sèrie produïda per Netflix. Valeria s'estrenarà el pròxim 8 de maig a la plataforma, encara en ple confinament, i està creada per María López Castaño i Inma Torrent, a més de tot un equip de dones guionistes.

